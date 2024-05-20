Осечек не будет: как приучить собаку ходить в туалет на улице

Более того, крики, агрессия и любое другое подобное поведение заставят собаку бояться хозяина. В результате животное начнет прятать от вас свои лужи. Отругали за то, что сходил на пол? Щенок постарается спрятать все за диваном или на кровати или же будет дожидаться, пока вы уйдете из дома, чтобы сделать все свои дела.