Осечек не будет: как приучить собаку ходить в туалет на улице

Независимо от того, какую породу вы выбрали, щенок первое время должен находиться дома — пережидать карантин после вакцинации. Через несколько недель с малышом можно выходить на первые короткие прогулки. Постепенно время на улице будет увеличиваться, однако щенок все еще продолжит ходить в туалет дома.
Многих владельцев начинают раздражать постоянные лужи на полу, хочется, чтобы собака как можно скорее все уносила за порог квартиры. Но кинологи заверяют: наберитесь терпения, только так можно добиться желаемого результата.
Президент Российской кинологической федерации, российский предприниматель, общественный деятель
«Очень важно понимать, что лужи на полу — это не месть и не издевательство над хозяином. Маленький щенок еще не привык терпеть, он не может контролировать работу мочевого пузыря и кишечника. Он ходит в туалет сразу, как только появляется потребность. Это нормальное поведение здорового щенка», —
Первое важное правило: не ругайте щенка за то, что он сходил в туалет дома. Это равносильно тому, чтобы ругать младенца за то, что он не воспользовался горшком.
Как приучить собаку к туалету
Начните устанавливать правила с самого первого дня. Пока вы еще не ходите с щенком на улицу, запаситесь пеленками. Раскладывайте их везде, где малыш справил нужду. Изначально пеленок может быть очень много — это нормально. Также можно поставить несколько лотков, если щенок ходит и в них.
Уберите все ковровые и мягкие покрытия, чтобы они не сбивали с толку собаку: они могут ассоциироваться у питомца с пеленкой, куда можно сходить в туалет. Ведь лапки в этом случае тоже касаются чего-то мягкого.
Постепенно убирайте пеленки, у щенка должно быть одно место в доме, куда он ходит в туалет. Чаще всего малыши хотят справить нужду после еды, сна или активной игры. Поэтому стоит подмечать эти моменты и сразу же нести щенка на пеленку. Видите, что он крутится и ищет место? Можно смело нести в положенный угол.
Тщательно убирайте за собакой, если она «промахнулась», таким образом вы будете устранять запахи, это позволит не сбивать с толку питомца.
«Когда вы начнете выводить собаку на улицу, вам придется делать это по определенному графику. Щенкам до полугода необходимо гулять 4-5 раз в день (необязательно каждый раз выводить собаку на долгие прогулки, достаточно 15-20 минут). Не ждите, что она сразу побежит по своим делам», — говорит Владимир Голубев.
После полугода с собакой можно гулять 3-4 раза в день И только потом, уже ближе к году, стоит переходить на двухразовый выгул.
В этот период тоже важно быть терпеливым и внимательным хозяином. Как только увидите, что щенок суетится, ведите на улицу. Похвалите собаку, если она сходила в туалет за пределами квартиры. Чтобы у животного быстрее закрепилось правильное поведение, можно брать с собой на прогулки пеленку: там уже знакомый запах «туалета».
Еще один важный нюанс: с щенком лучше гулять строго по графику. Это поможет ему быстрее понять, что до определенного времени стоит потерпеть. На улице включайте активные движения для стимуляции мочевого пузыря и кишечника. Обязательно поощряйте собаку за правильное поведение вне дома, хвалите ее, когда она справляет нужду в положенном месте, говорит Владимир Голубев.
Ни в коем случае не ругайте собаку за лужи и кучки дома! Животное не поймет, в чем оно провинилось, ведь поход в туалет — это естественный процесс для организма.
Более того, крики, агрессия и любое другое подобное поведение заставят собаку бояться хозяина. В результате животное начнет прятать от вас свои лужи. Отругали за то, что сходил на пол? Щенок постарается спрятать все за диваном или на кровати или же будет дожидаться, пока вы уйдете из дома, чтобы сделать все свои дела.
Помните, что природа научила собаку ходить в туалет как можно дальше от логова, ведь по запаху ее могут найти враги. Поэтому она сама с удовольствием будет делать все свои дела на улице, как только организм полностью окрепнет и будут силы терпеть. Подкрепляйте хорошее поведение, ведь собаки так радуются, когда хозяин доволен.
Если животное уже достаточно взрослое, но все равно ходит в туалет дома, то его необходимо показать ветеринару. Возможно, у него есть проблемы с почками или другие патологии. В случае если питомец здоров, стоит обратиться к кинологу. Специалист поможет скорректировать поведенческие проблемы, ведь лужи на полу от взрослой собаки — это уже метки, а не проблемы с «потерпеть».