Тотальный контроль и никаких сосисок: как уберечь свою собаку от догхантеров

Для каждого хозяина его собака — гораздо больше, чем просто питомец. Любимец может быть вашим другом, а то и полноценным членом семьи. А о семье принято заботиться и беречь ее. Ведь мы действительно в ответе за того, кого приручили.
Но, увы, наш мир — очень опасное место. Догхантеры (в дословном переводе — охотники на собак) часто оправдывают свои действия заботой об окружающих: мол, бродячие псы могут быть опасны, поэтому избавиться от них с помощью отравы — единственный выход. Однако съесть «лакомство» с ядом вполне может и домашняя собака во время прогулки.
К сожалению, в последнее время в новостях все чаще мелькают заметки: то в одном городе, то в другом догхантеры напоминают о себе. Как уберечь своего любимца? На что стоит обратить внимание? Несколько полезных советов дала ветеринар Евгения Гусева.
Ветеринарный врач бренда премиальных кормов для животных AlphaPet
Полезные команды, намордник и бдительность
Как отмечает Гусева, не стоит недооценивать опасность: догхантеры действительно могут представлять собой серьезную угрозу для вашей собаки. В ваших силах сделать все, чтобы максимально снизить риски.
В первую очередь вам нужно очень внимательно следить за поведением своей собаки. Даже если ваш пес обычно не пытается съесть непригодные для пищи предметы и вообще вы считаете его очень воспитанным и умным, бдительность не навредит.
Нелишним будет следить за тематическими сообществами в соцсетях, посвященных вашему району: там могут появляться посты о случаях травли животных.
Обращайте внимание на поведение других людей вокруг вас. Если незнакомец ведет себя странно или проявляет агрессию по отношению к вам или вашему любимцу, лучше подстраховаться и отойти подальше.
Нелишним будет заранее заняться дрессировкой собаки и обучить ее основным командам: «Фу!» и «Ко мне!» Это поможет контролировать ее поведение и избежать контакта с опасными предметами.
Никогда не давайте своему питомцу еду, найденную на улице. Даже если кажется, что это безобидный кусок колбасы или сосиски. Для большей безопасности можно выгуливать собаку в наморднике. В таком случае у пса просто не будет шанса что-то съесть.
Если животное проглотило что-то на улице и вы не уверены в качестве и происхождении продукта, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу, не дожидаясь проявления симптомов.
Признаки беды
Как отметил в беседе с изданием «Вечерняя Москва» ветеринар Артем Воскресенский, чаще всего догхантеры используют яд, из-за которого у пострадавшей собаки появляются яркие неврологические симптомы. Бить тревогу нужно незамедлительно, если вы заметили следующие признаки:
судороги и конвульсии;
пена изо рта;
нарушенная координация.
К сожалению, проявляются эти симптомы через сутки, а то и после того, как пес что-то съел. Поэтому хозяину бывает трудно связать между собой событие во время вчерашней прогулки и странное состояние любимца.
Если вы заметили один из перечисленных признаков, лучше как можно скорее обратиться за помощью к ветеринару. Если не упустить момент, шансы на спасение собаки сильно возрастут.
Чтобы пес смог продержаться до ветеринарной клиники, можно дать ему витамин В6.