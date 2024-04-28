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Тотальный контроль и никаких сосисок: как уберечь свою собаку от догхантеров

Иногда обычная прогулка с любимцем может закончиться для собаки тяжелым отравлением, а то и летальным исходом. Узнайте, что можно сделать, чтобы защитить питомца.

28 апреля 2024
Тотальный контроль и никаких сосисок: как уберечь свою собаку от догхантеров
Источник:
freepik

Для каждого хозяина его собака — гораздо больше, чем просто питомец. Любимец может быть вашим другом, а то и полноценным членом семьи. А о семье принято заботиться и беречь ее. Ведь мы действительно в ответе за того, кого приручили.

Но, увы, наш мир — очень опасное место. Догхантеры (в дословном переводе — охотники на собак) часто оправдывают свои действия заботой об окружающих: мол, бродячие псы могут быть опасны, поэтому избавиться от них с помощью отравы — единственный выход. Однако съесть «лакомство» с ядом вполне может и домашняя собака во время прогулки.

К сожалению, в последнее время в новостях все чаще мелькают заметки: то в одном городе, то в другом догхантеры напоминают о себе. Как уберечь своего любимца? На что стоит обратить внимание? Несколько полезных советов дала ветеринар Евгения Гусева.

Евгения Гусева
Ветеринария

Ветеринарный врач бренда премиальных кормов для животных AlphaPet

Полезные команды, намордник и бдительность

Как отмечает Гусева, не стоит недооценивать опасность: догхантеры действительно могут представлять собой серьезную угрозу для вашей собаки. В ваших силах сделать все, чтобы максимально снизить риски.

  • В первую очередь вам нужно очень внимательно следить за поведением своей собаки. Даже если ваш пес обычно не пытается съесть непригодные для пищи предметы и вообще вы считаете его очень воспитанным и умным, бдительность не навредит.

  • Нелишним будет следить за тематическими сообществами в соцсетях, посвященных вашему району: там могут появляться посты о случаях травли животных.

  • Обращайте внимание на поведение других людей вокруг вас. Если незнакомец ведет себя странно или проявляет агрессию по отношению к вам или вашему любимцу, лучше подстраховаться и отойти подальше.

  • Нелишним будет заранее заняться дрессировкой собаки и обучить ее основным командам: «Фу!» и «Ко мне!» Это поможет контролировать ее поведение и избежать контакта с опасными предметами.

  • Никогда не давайте своему питомцу еду, найденную на улице. Даже если кажется, что это безобидный кусок колбасы или сосиски. Для большей безопасности можно выгуливать собаку в наморднике. В таком случае у пса просто не будет шанса что-то съесть.

  • Если животное проглотило что-то на улице и вы не уверены в качестве и происхождении продукта, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу, не дожидаясь проявления симптомов.

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Признаки беды

Как отметил в беседе с изданием «Вечерняя Москва» ветеринар Артем Воскресенский, чаще всего догхантеры используют яд, из-за которого у пострадавшей собаки появляются яркие неврологические симптомы. Бить тревогу нужно незамедлительно, если вы заметили следующие признаки:

  • судороги и конвульсии;

  • пена изо рта;

  • нарушенная координация.

К сожалению, проявляются эти симптомы через сутки, а то и после того, как пес что-то съел. Поэтому хозяину бывает трудно связать между собой событие во время вчерашней прогулки и странное состояние любимца.

Если вы заметили один из перечисленных признаков, лучше как можно скорее обратиться за помощью к ветеринару. Если не упустить момент, шансы на спасение собаки сильно возрастут.

Чтобы пес смог продержаться до ветеринарной клиники, можно дать ему витамин В6.

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