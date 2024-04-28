Тотальный контроль и никаких сосисок: как уберечь свою собаку от догхантеров

В первую очередь вам нужно очень внимательно следить за поведением своей собаки. Даже если ваш пес обычно не пытается съесть непригодные для пищи предметы и вообще вы считаете его очень воспитанным и умным, бдительность не навредит.

Нелишним будет следить за тематическими сообществами в соцсетях, посвященных вашему району: там могут появляться посты о случаях травли животных.

Обращайте внимание на поведение других людей вокруг вас. Если незнакомец ведет себя странно или проявляет агрессию по отношению к вам или вашему любимцу, лучше подстраховаться и отойти подальше.

Нелишним будет заранее заняться дрессировкой собаки и обучить ее основным командам: «Фу!» и «Ко мне!» Это поможет контролировать ее поведение и избежать контакта с опасными предметами.

Никогда не давайте своему питомцу еду, найденную на улице. Даже если кажется, что это безобидный кусок колбасы или сосиски. Для большей безопасности можно выгуливать собаку в наморднике. В таком случае у пса просто не будет шанса что-то съесть.