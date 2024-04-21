Женщина из любопытства сделала тест ДНК и узнала то, что спасло ей жизнь

Неожиданными последствиями обернулось желание женщины из США узнать побольше о своих корнях и предках. Тэмми Леду из Висконсина решилась сделать тест ДНК о национальности, а узнала о страшном диагнозе.
Будто заглянула в будущее
«Я решила сделать свой личный генетический паспорт чисто из любопытства, но его результаты меня потрясли: оказалось, что у меня синдром Линча, о котором я никогда не слышала», — рассказывает Тэмми. История необычной пациентки описана в статье клиники «Майо»
Синдром Линча на 70% повышает риски колоректального рака, а также рака желудка, мочевыводящих путей, печени, тонкой кишки, поджелудочной железы, яичников и слизистой оболочки матки. «Я была в шоке, будто заглянула в свое возможное будущее», — говорит женщина.
Тэмми, не откладывая, хоть и чувствовала себя хорошо и не жаловалась ни на какие тревожные симптомы, отправилась на медицинское обследование. Оказалось, что у молодой женщины в желудке уже растут восемь полипов, еще два — в толстой кишке. Как показал скрининг, они вполне могли спровоцировать развитие рака у женщины в будущем.
Также после обследования у Тэмми обнаружили и удалили уже довольно большую доброкачественную опухоль на левом яичнике.
«У меня никогда не было спазмов. У меня никогда не было боли. Я никогда не чувствовала ничего твердого в животе или внизу, в области таза. Я никогда не знала, что там что-то есть», — говорит шокированная Тэмми.
Позитивный взгляд
Тэмми говорит, что хоть ей и пришлось пройти через трудности, она рада, что все так произошло.
«Я теперь спокойна, зная, что снизила риск развития рака, — говорит она. — Хорошо, что я сделала этот тест, это просто спасло мне жизнь».
В дальнейшем Тэмми планирует делать колоноскопию и эндоскопию каждые два года и гораздо больше внимания уделять своему здоровью, чем раньше.
Врачи: всем подряд тест ДНК не нужен
Тест ДНК делают для установления отцовства, определения генетической склонности к тем или иным заболеваниям и даже для того, какие типы физнагрузки и виды спорта подходят человеку. Также генетический паспорт помогает разобраться в проблемах с весом, выявить склонность к алкоголизму, наркомании, курению, установить этническое происхождение человека.
Но врачи относятся к повальному увлечению тестами ДНК скептически. И даже ради поиска генетических поломок и склонности к тяжелым болезням делать их всем подряд не стоит.
«Генетическое тестирование нужно только тем, кто находится в группах риска — имеет родственников, страдавших онкологическими заболеваниями», — считает руководитель отдела биологии опухолевого роста НИИ Евгений Имянитов.
Что касается тестов на национальность, то такие анализы многие врачи воспринимают как развлечение. Эксперт по диагностике ранее заявлял «Доктору Питеру», что гораздо более актуальными генетические тесты будут через 10-15 лет, когда появится полноценная база данных по десяткам тысяч людей, уже сдавших эти тесты.