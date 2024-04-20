Трансфузиолог Моор рассказала, что происходит с теми, кто регулярно сдает кровь

«Исследования доказывают, что если человек теряет небольшое количество крови, что происходит при физиологическом донорстве, то это очень полезно. Особенно для мужчин. Это самое настоящее самовосстановление организма, — цитирует слова врача Минздрав Новосибирской области. — При небольшой кровопотере запускаются все механизмы восстановления, улучшается обмен веществ, более активно работает костный мозг. Доноры, которые сдают кровь 2-3 раза в год на протяжении всей жизни, не страдают инфарктами и инсультами. Это закономерность, которая прослеживается во всех странах и объяснить которую никто толком не может. Скорее всего, это некая сосудистая реакция, более тренированные сосуды, тренированный организм».