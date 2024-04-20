Трансфузиолог Моор рассказала, что происходит с теми, кто регулярно сдает кровь

20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Он посвящен всем, кто сдает кровь ради здоровья и жизни часто совершенно незнакомых людей. Если и вы планируете стать донором, сдавать кровь и помогать людям, важно знать, какими последствиями для здоровья это может обернуться.
Подробнее о том, как влияет на человека регулярная небольшая потеря крови, рассказала врач-трансфузиолог Юлия Моор.
Врач-трансфузиолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
Эту закономерность объяснить не могут
«Исследования доказывают, что если человек теряет небольшое количество крови, что происходит при физиологическом донорстве, то это очень полезно. Особенно для мужчин. Это самое настоящее самовосстановление организма, —
Кстати, теперь уже нет понятия «универсальный донор», отмечает трансфузиолог. Раньше такими считались люди с первой отрицательной группой. Но сейчас это устаревшее понятие.
«В иммуногематологии, которая развивается очень быстро, определяются и другие трансфузионно значимые антигены, которые в обязательном порядке учитываются при переливании», — объяснила Юлия Моор. Но вот новорожденным, если требуется, переливают исключительно первую отрицательную кровь.
Надо ли откликаться на призывы сдать кровь
Врач-трансфузиолог считает, что это очень важно — призывы сдавать кровь всегда очень хороши, потому что они вызывают большой отклик в сердцах людей. Но надо понимать, что именно вашу кровь, если вы ее идете сдавать под конкретного человека, именно ему вряд ли перельют.
«Кровь, которую сдают под конкретных пациентов, им не перельют, — поясняет врач. — Она будет обследована, заложена в банк и пойдет уже следующему пациенту. А для этого пациента как раз будет выдана кровь, которая была отдана предыдущими донорами».
Кстати, врачи напоминают, что если вы решили стать донором, то на одной донации останавливаться нельзя, обязательно сдайте кровь еще раз в течение полугода.
Для справки: мужчины могут сдавать цельную кровь до пяти раз в год, женщины — не более четырех раз. За один раз берут 450 мл крови. Одна донация цельной крови поможет сразу трем пациентам.