Загорелая натуральная блондинка: портрет женщины, которой не поможет лазерная эпиляция

С нежелательными волосами на теле люди боролись с древнейших времен: удаляли их воском и пинцетами, опасными бритвами и станками. Но все эти способы дают кратковременный эффект, а некоторые варианты еще и весьма болезненны. Лишь несколько десятилетий назад косметология предложила методы избавления от волос на длительное время — например, с помощью лазерной эпиляции. Врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала «Доктору Питеру», кому подходит эта процедура и как провести ее максимально безопасно и комфортно.
«Привет» от предков
У большинства современных людей густой волосяной покров остался на голове, а у мужчин – еще и на лице. Кроме того, достаточно активно волосы растут в области подмышек, интимной зоны, а у части мужчин – на груди и даже спине. У женщин достаточно много волос на голенях, предплечьях и на бедрах.
Древние люди были не в пример нам более волосатыми. И это оправданно, поскольку они не имели возможности купить удобную и теплую одежду, недостаток отчасти компенсировал волосяной покров. По мере развития цивилизаций появилась возможность согревать тело и защищать его от внешних воздействий за счет теплых вещей и жилищ, и потребность в волосах на теле отпала.
Постепенно эволюция привела нас к тому, что волосы остались только в отдельных зонах, но и такой вариант уже не устраивают современных людей. Многие удаляют растительность на теле, используя разные методы. Одним из самых эффективных считают лазер.
Волны света против волосяных фолликулов
Лазерную эпиляцию проводят с помощью специального оборудования, которое испускает световые волны определенного диапазона. Они воздействуют на пигмент меланин, содержащийся в волосяном фолликуле. Поглощая энергию света, меланин нагревается, под воздействием этого тепла разрушаются матрикс — часть волосяной луковицы, за счет деления клеток которой происходит рост волоса, — и кровеносные сосуды, питающие фолликул. В результате волос погибает, выпадает через 10–14 дней после процедуры, а новый на его месте не растает.
Сразу все не выпадут
Но для полного избавления от волос одного визита недостаточно, придется провести 5–8 сеансов с интервалом 1–2 месяца. Дело в том, что в фазе активного роста находятся только 10–20% волос, а 80–90% фолликулов пребывают в спящем состоянии. Повторные процедуры необходимы, чтобы по очереди воздействовать на все фолликулы, которые постепенно переходят к стадии роста.
Подходит не для всех
Стоит помнить, что эта процедура подходит не всем. Людям с иммунными и онкологическими заболеваниями, декомпенсированным сахарным диабетом, повреждениями кожи (раны или ожоги), проблемами со свертываемостью крови, воспалительными процессами лазерная эпиляция противопоказана.
Тем, у кого есть острые и хронические заболевания кожи, аллергия, варикозное расширение вен, большое количество родинок, а также девушкам до окончания полового созревания и женщинам в период беременности перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом.
Стертый эффект у светловолосых
К процедуре лазерной эпиляции особенно вдумчиво стоит подходить обладателям светлых волос и смуглой кожи. В светлых волосах недостаточно меланина, чтобы нагреть фолликул до нужной степени. А в загорелой или смуглой коже этого пигмента достаточно много, поэтому нагреваться будут не только волоски, но и клетки эпидермиса, что может грозить жжением во время процедуры и даже серьезными ожогами.
Есть определенные нюансы
Лазерная эпиляция куда менее болезненная, чем, например, депиляция воском или шугаринг. Однако некоторые женщины могут испытывать жжение во время процедуры. Это происходит оттого, что разогретые лазером волоски передают тепло коже.
При неправильно проведенной эпиляции есть вероятность получить ожог. Кроме того, после нее может усилиться местная пигментация кожи, поверхность тела станет пятнистой из-за неправильного распределения пигмента. Поэтому стоит заранее убедиться, что в клинике установлено современное сертифицированное оборудование, а косметолог, который будет проводить процедуру, обладает необходимыми знаниями и навыками.
Учитывайте цикл и посещение пляжа
За несколько недель до эпиляции следует отказаться от солнечных ванн и солярия, начать активно пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы кожа оставалась светлой. Женщинам при записи на процедуру рекомендуется учитывать менструальный цикл: во время ПМС и менструации снижается болевой порог, поэтому процедура доставит больше неприятных ощущений.