Загорелая натуральная блондинка: портрет женщины, которой не поможет лазерная эпиляция

С нежелательными волосами на теле люди боролись с древнейших времен: удаляли их воском и пинцетами, опасными бритвами и станками. Но все эти способы дают кратковременный эффект, а некоторые варианты еще и весьма болезненны. Лишь несколько десятилетий назад косметология предложила методы избавления от волос на длительное время — например, с помощью лазерной эпиляции. Врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала «Доктору Питеру», кому подходит эта процедура и как провести ее максимально безопасно и комфортно.