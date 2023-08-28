«Вы нам не подходите»: популярный «тест с кофейной чашкой» при приеме на работу

Это глупо!

В Сети множатся мнения по поводу теста при приеме на работу.

«Так, все запомнили? Отказывайтесь от напитка, если вам его предлагают, когда вы приходите на собеседование!» — шутят в Сети.

Некоторые возмущаются, что подобный тест — это издевательство: «Я бы в жизни не пошел на работу к тому, кто считает, что мне следует вымыть чашку после кофе».

«Думаю, такой тест устраивают лишь тем, кто претендует на очень востребованные должности. Вряд ли его применили бы там, где уже отчаялись найти сотрудника», — считают пользователи.