«Вы нам не подходите»: популярный «тест с кофейной чашкой» при приеме на работу

Собеседование при приеме на работу иногда может стать настоящим стрессом для кандидата на ту или иную должность. И дело не только в том, что работодатель может задать самые разные, в том числе провокационные вопросы. Иногда соискателям приходится проходить весьма необычные испытания.
Странный тест при приеме на работу
Руководители компаний все чаще применяют при приеме на работу тестирование по кофейной чашке, чтобы понять, подходит ли кандидат на должность.
Встречая в офисе пришедшего на собеседование человека, работодатель проводит его мимо корпоративной кухни, где предлагает налить ему чашку кофе или чая. Обычно соискатели не отказываются и не понимают, что уже попались на удочку.
«Собеседование идет своим ходом, но в конце его меня интересует один момент — вернет ли кандидат чашку обратно на кухню или оставит ее на столе, — заявил руководитель одной из компаний Трент Иннес в интервью,
К слову, тест «кофейная чашка» проваливали всего 5-10% кандидатов, отметил работодатель.
Это глупо!
В Сети множатся мнения по поводу теста при приеме на работу.
«Так, все запомнили? Отказывайтесь от напитка, если вам его предлагают, когда вы приходите на собеседование!» — шутят в Сети.
Некоторые возмущаются, что подобный тест — это издевательство: «Я бы в жизни не пошел на работу к тому, кто считает, что мне следует вымыть чашку после кофе».
«Думаю, такой тест устраивают лишь тем, кто претендует на очень востребованные должности. Вряд ли его применили бы там, где уже отчаялись найти сотрудника», — считают пользователи.
Это лишь гипотеза
«Относительно теста „чашка кофе“ складываются неоднозначные впечатления, — рассказала „Доктору Питеру“ психолог Юлия Кузнецова. — С одной стороны, поведение человека в относительно нестандартной в рамках собеседования ситуации действительно может что-либо сказать о его привычках. Можно предположить, что человек, склонный к порядку, реализует это везде. В то же время это остается чисто гипотетическим предположением, по которому нельзя сделать однозначные выводы».
С другой стороны, ситуация интервьюирования — это определенный социальный контекст, в котором действуют формальные правила поведения. В нашей культуре скорее не принято хозяйничать на новом месте, поэтому решение оставить чашку на столе может быть продиктовано не личностными особенностями кандидата, а просто устоявшимися социальными нормами.
Поэтому, подобный тест можно использовать, скорее, просто для построения гипотез, которым необходимо найти подтверждение в личной беседе. Для того чтобы делать однозначные выводы, он не подходит.
Самое главное — навыки
К тому же, несмотря на то что для некоторых специальностей действительно требуются определенные личностные качества (например, выраженному интроверту будет тяжело организовывать продажи и т.д.), первостепенным фактором, влияющим на профессиональный отбор, должны оставаться навыки, которыми обладает человек. При приеме на работу большую ценность имеет информация о предыдущем опыте работы, реализованных проектах, способах выхода из сложных ситуаций и разрешения ошибок.
Другой источник — контакт. Личное общение при приеме на работу необходимо в том числе, чтобы понять, каким образом человек ведет себя в контакте с другими людьми, как выстраивает взаимодействие, какую роль в нем берет на себя.
Кстати, потенциальному кандидату на должность также имеет смысл обращать внимание на контакт с интервьюером во время собеседования и не стесняться задавать вопросы об особенностях работы, целях компании, корпоративной культуре.