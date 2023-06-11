Можно ли ослепнуть от чтения лежа и работы за компьютером? Отвечает офтальмолог

Если человек с плохим зрением не носит очки, его глазные мышцы функционируют в неправильном режиме . Это может приводить к головной боли, снижению работоспособности и, самое главное, к прогрессирующему ухудшению зрения. Не менее опасно носить очки с неполной коррекцией: они облегчают мышцам работу, но не полностью восстанавливают их физиологическую активность, а это тоже негативно отражается на зрении, хотя и не так критично, как отсутствие коррекции в принципе.