Можно ли ослепнуть от чтения лежа и работы за компьютером? Отвечает офтальмолог

Есть чернику и морковь, не засиживаться долго у компьютера и выполнять простые упражнения — сейчас появилось много экспертов, которые обещают простые способы восстановить зрение без операций.
Что из этих утверждений правда, а что не более чем маркетинговая уловка и способ заработать деньги на людях с плохим зрением? «Доктор Питер» разбирался в этих вопросах вместе с ведущим офтальмологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анастасией Васильевой.
«От гаджетов можно ослепнуть»
Гаджеты, телевизоры и компьютеры часто выставляют главными виновниками проблем со зрением и чуть ли не слепоты. В реальности все не настолько катастрофично, тем более что современные мониторы обладают рядом функций для защиты зрения. Так что ослепнуть от компьютера, безусловно, нельзя, особенно если соблюдать режим работы и отдыха и время от времени давать глазам передышку.
Впрочем, и полностью безобидным для зрения компьютер не назовешь. При взгляде, устремленном на экран, глаза реже моргают и хуже увлажняются, возникает сухость, дискомфорт в глазах, их раздражение. Регулярные переработки за компьютером могут привести к развитию синдрома сухого глаза. Кроме того, при длительном фокусировании глаз на близкие объекты зрачки чуть сходятся к носу, из-за чего серьезнее напрягаются глазные мышцы.
Все это переутомляет зрение и усиливает риски развития пребиопсии, или возрастной дальнозоркости. Однако наибольшую опасность гаджеты представляют для детского зрения. Постоянное сидение в телефоне или компьютере вызывает спазм аккомодации — нарушение работы глазной мышцы, а затем и развитие близорукости.
«Зрению вредит чтение лежа»
В детстве многие из нас слышали от бабушек и мам: «Не читай лежа, глаза испортишь». И считали это обычным предрассудком. На самом деле в этом утверждении больше истинного, чем ложного. При чтении лежа нарушается работа глазодвигательных мышц, а следом и цилиарного тела — части сосудистой оболочки глаза. Мышцы спазмируются, что со временем может вызывать близорукость. Читать в темноте тоже не стоит, предупреждают офтальмологи. Из-за недостатка освещения глазам приходится напрягаться сильнее, и они чаще устают.
«Яркий свет вредит глазам»
Совсем иное дело, если речь идет о воздействии на глаза пучка крайне яркого света. Например, в детстве нам говорили, что если смотреть на сварку, то можно ослепнуть. Часть правды в этом есть, если это очень близкое и интенсивное воздействие, поэтому сварщики надевают защитные средства. Но если смотреть издали, вы мгновенно не потеряете зрение, хотя проводить эксперименты не стоит.
Можно получить ожог макулярной области — центральной части клетчатки. Кстати, аналогичная проблема возможна, если пристально смотреть на солнце в ясный летний день и не пользоваться в периоды максимальной солнечной активности защитными темными очками. Конечно, вылечить подобные ожоги можно, но стоит ли их получать?
«Гимнастика для глаз восстановит зрение»
В глобальной сети и различных книгах нередко рассказывают о чудодейственной силе упражнений для глаз. К сожалению, ни одна гимнастика не способна спасти зрение или заменить регулярные осмотры у окулиста. Более того, показаны такие упражнения далеко не всем. Например, их нельзя выполнять при отслойке сетчатки, воспалительных процессах глаз или сразу после офтальмологических операций.
Воздержаться от гимнастики стоит и людям старше 40 лет при условии наличия у них возрастной дальнозоркости. Однако в остальных случаях ничего плохого в упражнениях нет. Гимнастика полезна для профилактики зрительного утомления, снятия спазма мышц и избавления от сухости глаз. Особенно это актуально для подростков 13-16 лет, когда возрастает риск развития близорукости на фоне спазма аккомодации.
«Если начать носить очки, зрение будет падать»
Многие люди, которые замечают ухудшение зрения, длительное время отказываются от очков или контактных линз либо носят их иногда, мотивируя это тем, что в очках глаза расслабятся, обленятся и видеть станут еще хуже. Но это опасный миф.
Если человек с плохим зрением не носит очки, его глазные мышцы функционируют в неправильном режиме. Это может приводить к головной боли, снижению работоспособности и, самое главное, к прогрессирующему ухудшению зрения. Не менее опасно носить очки с неполной коррекцией: они облегчают мышцам работу, но не полностью восстанавливают их физиологическую активность, а это тоже негативно отражается на зрении, хотя и не так критично, как отсутствие коррекции в принципе.
«Я хорошо вижу — зачем мне врач?»
Это одно из самых опасных заблуждений, поскольку помимо дальнозоркости и близорукости есть еще масса опасных проблем со зрением. Кроме того, даже при плохом зрении мы привыкаем к определенной картинке, а офтальмолог может выявить отклонения и показать вам с помощью линз, как реально можно хорошо видеть.
При идеальном зрении не стоит пренебрегать визитами к врачу. Катаракта, отслойка сетчатки, глаукома длительное время могут не давать о себе знать. Но на ранних этапах корректировать эти процессы легче, не допуская опасных осложнений. Поэтому периодически стоит проверять свое зрение и не верить глупым мифам.