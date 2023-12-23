Вы делаете это неправильно: как кипятить воду в чайнике без вреда для здоровья

О правилах использования и ухода за своим электрочайником можно прочитать в инструкции к прибору. Но есть менее очевидные. Если их не выполнять, кипяченая вода из такого чайника может стать небезопасной для здоровья.
Специалисты
1. Не заливайте в чайник воду из-под крана
Воду из-под крана, из колодца или скважины лучше не наливать в чайник. Дело в том, что она может содержать слишком много примесей, минералов (магний, кальций, натрий), а иногда тяжелых металлов. Все это может достаточно быстро осесть на внутренних стенках прибора в виде накипи, а потом попасть в ваш ЖКТ вместе с чаем.
Чтобы уменьшить количество минералов, специалисты рекомендуют использовать для чайника фильтрованную или бутилированную воду, а для смягчения ее жесткости — специальный фильтр.
2. Не кипятите одну и ту же воду несколько раз
По словам врача общей практики Дарьи Мешковой, постоянное кипячение воды может привести к увеличению концентрации в воде минеральных солей, таких как кальций и магний. В то же время регулярное употребление такой насыщенной минералами воды, как говорит врач, может плохо сказаться на здоровье. Особенно у людей, склонных к образованию камней в почках и с другими проблемами с работой этого органа. Кроме того, повышенное содержание металлов в воде, таких как свинец или медь, также может в длительной перспективе навредить здоровью.
В идеале перед кипячением каждый раз выливайте остатки воды из чайника и наливайте свежую.
Как ранее сообщали в Роскачестве, результаты исследований электрочайников показали: почти в каждом третьем случае при повторном кипячении спустя 12 часов в воде было обнаружено опасное вещество — формальдегид. Более того, в некоторых моделях чайников значения количества формальдегида в воде росли: после каждого следующего кипячения вода ухудшала свои показатели.
3. Не храните воду в чайнике
Причина та же: накапливающиеся тяжелые металлы, соли кальция. Это вредит внутренней поверхности чайника, а также влияет на состав и вкус воды.
Поэтому использовать воду, которая простояла в чайнике больше суток, точно не стоит. Оптимальный цикл: залили — вскипятили — остатки полностью вылили.
4. Регулярно удаляйте накипь
Даже если вы следуете правилам и используете мягкую воду, накипь в чайнике все равно будет образовываться — на дне, на стенках (если чайник не пластиковый или стеклянный). Просто это будет происходить медленнее. Что может сделать с нашим организмом накипь из чайника, читайте ЗДЕСЬ.
Совет же такой: вовремя удаляйте накипь, чтобы вредные вещества из нее не попадали в воду и далее в ваш желудок, провоцируя проблемы со здоровьем.
Для удаления накипи можно, например, вскипятить в чайнике 2-3 кружки воды с добавлением 3 ложек уксуса или 1-2 ложек лимонной кислоты. После этого не забудьте хорошо промыть чайник, а затем еще 1-2 раза вскипятить полный чайник с обычной водой и слить ее. Также можно вручную помыть чайник с помощью половинки лимона и губки.