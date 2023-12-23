Вы делаете это неправильно: как кипятить воду в чайнике без вреда для здоровья

По словам врача общей практики Дарьи Мешковой, постоянное кипячение воды может привести к увеличению концентрации в воде минеральных солей, таких как кальций и магний. В то же время регулярное употребление такой насыщенной минералами воды, как говорит врач, может плохо сказаться на здоровье. Особенно у людей, склонных к образованию камней в почках и с другими проблемами с работой этого органа. Кроме того, повышенное содержание металлов в воде, таких как свинец или медь, также может в длительной перспективе навредить здоровью.