Химик Васильев рассказал, что произойдет, если пить дистиллированную воду

Считается, что вода из скважины полезнее кипяченой, потому что после тепловой обработки жидкость теряет важные микроэлементы: магний, кальций, натрий и др. А как насчет дистиллированной воды?
Кандидат химических наук и главный технолог BWT
«Существует четкое определение, что такое дистиллированная вода, или дистиллят, — говорит химик Андрей Васильев. — В соответствии с ГОСТ 6709-96, дистиллированная вода — прозрачная, бесцветная жидкость, не имеющая запаха. Качество дистиллята должно соответствовать требованиям ГОСТ по ряду физико-химических показателей».
Требования к дистилляту:
рН — 5,4-6,6;
сухой остаток — не более 5,0 мг/л;
железо общее — не более 0,05 мг/л;
сульфаты — не более 0,5 мг/л;
хлориды — не более 0,02 мг/л;
свинец — не более 0,05 мг/л;
перманганатная окисляемость — 0,08 мгО2/л.
«В обиходе дистиллят называют «мертвой водой». Получить его в бытовых условиях практически невозможно, да и не требуется», — говорит эксперт. — Так, при помощи установленных в квартире питьевых систем обратного осмоса (очистка с помощью полупроницаемой мембраны, которая задерживает примеси и соли. — Прим. ред.) мы получаем воду улучшенного качества, которую можно пить и использовать для других бытовых нужд. Однако вода, прошедшая через питьевые системы обратного осмоса, не является дистиллятом, поскольку после очистки в ней сохраняется некоторое количество остаточных минеральных веществ и микроэлементов. Поэтому такую воду правильно называть частично обессоленной».
По словам эксперта, мембраны в питьевых установках обратного осмоса задерживают 80-95% всех веществ, которые присутствуют в воде. Поэтому некоторые питьевые системы комплектуются дополнительными минерализаторами.
Можно ли пить дистиллированную воду
Конечно, дистиллированная вода не даст тех полезных микроэлементов, которые есть в воде из скважины. Однако для человека она неопасна.
«Основное количество микроэлементов и минералов мы получаем из продуктов питания, — говорит химик. — Более того, существует мнение, что вкусовые качества напитков, чая и кофе, а также приготовленных на воде блюд проявляются лучше при использовании обессоленной деминерализованной воды».
Для чего нужна дистиллированная вода
«Дистиллят используют в технологических процессах: в фармацевтике, микроэлектронике и других», — отвечает эксперт.
Но и в быту дистиллированная вода тоже может пригодиться.
«Дистиллят предотвращает появление накипи и продлевает срок службы чайника, отпаривателя или утюга с отпаривателем», — говорит Андрей Васильев.
Хорошо использовать дистиллированную воду в увлажнителях воздуха. Дело в том, что при работе увлажнителя образует беловатый туман, или пар, который является мелкодисперсной водяной пылью. Этот пар безопасен для здоровья человека, но на поверхности мебели и одежды появляются пыль и осадок из-за присутствия минеральных веществ в воде. Производители увлажнителей воздуха устанавливают в приборы дополнительные фильтры со специальной смолой для обессоливания, поэтому использование обессоленной воды в них вполне оправданно».
Кроме того, эксперт советует использовать обессоленную воду для заправки роботов-мойщиков окон: это позволит избежать разводов на стеклах.
«Сейчас на некоторых автомойках обессоленная вода используется для финишного ополаскивания автомобиля, чтобы исключить появление разводов на поверхности кузова и стеклах авто, — говорит химик. — На автомойках воду обессоливают с помощью установок обратного осмоса, отличающихся от бытовых производительностью, уровнем автоматизации процесса и селективностью мембран».