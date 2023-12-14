Химик Васильев рассказал, что произойдет, если пить дистиллированную воду

«В обиходе дистиллят называют «мертвой водой». Получить его в бытовых условиях практически невозможно, да и не требуется», — говорит эксперт. — Так, при помощи установленных в квартире питьевых систем обратного осмоса (очистка с помощью полупроницаемой мембраны, которая задерживает примеси и соли. — Прим. ред.) мы получаем воду улучшенного качества, которую можно пить и использовать для других бытовых нужд. Однако вода, прошедшая через питьевые системы обратного осмоса, не является дистиллятом, поскольку после очистки в ней сохраняется некоторое количество остаточных минеральных веществ и микроэлементов. Поэтому такую воду правильно называть частично обессоленной» .