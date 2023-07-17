Всего 60 граммов этого продукта в неделю помогут контролировать артериальное давление

Высокое давление может долгое время никак не проявлять себя и при этом медленно подтачивать ваше здоровье. В жаркую погоду давление скачет еще чаще, когда вам приходится регулярно перемещаться из кондиционируемого помещения на улицу. Кроме того, мы сильно потеем в знойные деньки и тело обезвожено, а это тоже повышает риск скачков давления.
Исправить ситуацию поможет грамотный рацион. Например, как насчет того, чтобы побаловать себя арахисом?
Состав арахиса (на 100 г продукта):
белки — 26,3 г;
жиры — 45,2 г;
углеводы — 9,9 г.
Ученые Гарвардского университета в США назвали арахис продуктом, способным укрепить здоровье сосудов и снизить риск преждевременной смерти.
Исследование на эту тему, которое проводилось в течение 30 лет, продемонстрировало: у людей, которые ели более 28 граммов арахиса в день не менее двух раз в неделю, риск преждевременной смерти уменьшался на 15% по сравнению с теми, кто этот продукт не включал в свой рацион.
В арахисе много олеиновой и линолевой кислот. Эти соединения помогают снизить уровень холестерина в крови. А еще продукт содержит пальмитиновую и альфа-линоленовую кислоты — эти вещества делают сосуды крепче и эластичнее, защищают мозг от кровоизлияний и помогают снизить риски болезней сердца.
Как отмечает диетолог Кадзуко Нарита, гипертония нередко возникает на фоне сужения сосудов и слишком большого количества соли. В шелухе арахиса есть полифенолы, которые расширяют сосуды. В самих орехах содержится калий, который выводит из тела соль. Поэтому для максимальной пользы арахис лучше есть в неочищенном виде без добавок и соли.
А еще в этом продукте есть лецитин, который еще и полезен для профилактики деменции, сообщает издание
К сожалению, свои минусы и противопоказания у арахиса тоже имеются. Во-первых, с этим продуктом нужно быть осторожным людям со склонностью к аллергии: арахис — сильный аллерген. Кроме того, этот продукт может быть очень вредным для печени из-за афлатоксина — грибка, вызывающего рак печени. О других негативных последствиях любви к арахису можно узнать ЗДЕСЬ.