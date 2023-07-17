Всего 60 граммов этого продукта в неделю помогут контролировать артериальное давление

Высокое давление может долгое время никак не проявлять себя и при этом медленно подтачивать ваше здоровье. В жаркую погоду давление скачет еще чаще, когда вам приходится регулярно перемещаться из кондиционируемого помещения на улицу. Кроме того, мы сильно потеем в знойные деньки и тело обезвожено, а это тоже повышает риск скачков давления.