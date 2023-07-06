Все надоело и ничего не радует: психолог рассказал о четырех способах преодолеть апатию

Стоит уточнить, что речь все же о временном состоянии. По словам психолога Валерия Гута, если внутренняя усталость и апатия не проходят долгое время, стоит обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. В этом случае за таким состоянием может скрываться настоящая депрессия или другое психическое расстройство, с которым сложно справиться самостоятельно.
Если же уныние и апатия навалились вдруг и какое-то время не отпускают, Валерий Гут советует попробовать эти четыре способа.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
1. Признайте свое состояние и осознайте, что оно временное
Первый этап на пути к преодолению апатии — осознание того, что мы находимся в таком состоянии. Отрицание или избегание проблемы только ухудшит ситуацию и замедлит процесс восстановления. Вместо этого следует напомнить себе, что подобные периоды могут возникнуть в жизни каждого и в конечном итоге они пройдут.
Стоит также помнить о важности всех эмоций, разрешить себе побыть в состоянии грусти. Главная героиня мультфильма «Головоломка» Райли сталкивается с разрушительными изменениями в своей личности, когда теряет одну из основных эмоций — печаль.
В этот период рекомендуется принять роль наблюдателя, внимательно прислушиваться к своим внутренним ощущениям, проявлять терпение и доброту к себе во время переживаний. Однако важно не позволять себе находиться в таком состоянии слишком долго.
2. Позаботьтесь о физическом здоровье
Обычные вещи вроде полноценного сна, регулярного и здорового питания, прогулок на свежем воздухе часто нами недооцениваются. Эксперимент, который провела программа ВВС Trust Me I'm a Doctor вместе с Университетом Суррея, показал, что сокращение сна всего лишь на один час в течение недели вызывает сбои в работе почти 500 генов. Среди них те, которые отвечают за возникновение воспалительных процессов в организме. Усталость и раздражительность от недосыпа ухудшают настроение.
Известный американский психолог Абрахам Маслоу определил физиологические потребности как базовый уровень в иерархии человеческих потребностей: для эффективного развития в других областях надо сначала полностью удовлетворить именно их. Важно уделить внимание регуляции сна и питания, а также включить в свой режим дня занятия спортом: они способствуют выработке «гормона счастья» дофамина.
К примеру, маме, которая вынуждена находиться с малышом 24 часа в сутки, иногда нужно выспаться, принять ванну в тишине или сходить на массаж, чтобы чувствовать себя гораздо лучше. А еще лучше — устроить себе небольшой отпуск. Желательно провести его подальше от дома, чтобы зарядиться эмоциями от новых мест, людей, вкусов и звуков.
3. Пересмотрите приоритеты и цели
Состояние «все надоело, и ничего не радует» — это повод переосмыслить свои цели и приоритеты. Возможно, отсутствие энергии и желания заниматься каким-то делом сигнализирует о том, что есть ложные ценности и навязанные желания, что вы свернули с пути своего предназначения.
Многозадачность и страх ничего не успеть на работе разряжают нашу внутреннюю батарейку. Стоит пересмотреть свой календарь, отменить ненужные встречи или делегировать часть задач другому человеку, а освободившееся время потратить с пользой для себя.
Иногда для душевного подъема бывает достаточно скорректировать свои ожидания или установить промежуточные цели, которых легче достичь. Когда мы добиваемся даже маленьких результатов, мы чувствуем удовлетворение и радость. Это помогает видеть прогресс и перестраиваться на позитивный лад.
4. Наделяйте смыслом все, что вы делаете
Важно придавать смысл даже рутинным занятиям — это напоминает о значимости любой нашей работы и заставляет нас двигаться вперед. Об этом говорит исследователь счастья, профессор позитивной психологии в Гарвардском университете Шон Эйкор. В своей книге «Большой потенциал. Как добиваться успеха вместе с теми, кто рядом» он пишет, что часто мы забываем о том, «какое это благословение — иметь детей, которых необходимо отвезти куда-то прямо сейчас; какое преимущество — владеть домом, который сегодня надо убрать, и иметь работу, на которую надо ежедневно ездить».
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