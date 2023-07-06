Все надоело и ничего не радует: психолог рассказал о четырех способах преодолеть апатию

Важно придавать смысл даже рутинным занятиям — это напоминает о значимости любой нашей работы и заставляет нас двигаться вперед. Об этом говорит исследователь счастья, профессор позитивной психологии в Гарвардском университете Шон Эйкор. В своей книге «Большой потенциал. Как добиваться успеха вместе с теми, кто рядом» он пишет, что часто мы забываем о том, «какое это благословение — иметь детей, которых необходимо отвезти куда-то прямо сейчас; какое преимущество — владеть домом, который сегодня надо убрать, и иметь работу, на которую надо ежедневно ездить».