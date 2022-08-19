Временная грудь и новые ладошки: 11 самых странных запросов пластическому хирургу

Среди самых популярных запросов у пластических хирургов неизменно лидируют пластика груди, исправление формы или размера носа и коррекция век. Но многие люди в погоне за красотой или популярностью нередко обращаются к врачам с достаточно специфическими или необычными запросами.
Всегда возникает вопрос — если запрос на изменение внешности очень уж экзотический или специфический, откажет ли врач? С таким вопросом «Доктор Питер» обратился к пластическому хирургу Карине Оганесян, заодно выяснив, с какими самыми необычными и странными пожеланиями сталкивались пластические хирурги.
Пластический хирург, косметолог клиники АБИАvk.com/kosmetologia_plastika
Зачем делают пластику
Для большинства людей причины обращения к пластическому хирургу вполне прозаичные — нужно исправить врожденные или приобретенные, например, после травмы, дефекты внешности. Это могут быть слишком большие уши, слишком крупный, деформированный нос, избыток веса, провисание кожи после родов или похудения.
Но бывают и сложные случаи, когда необходима помощь в силу развития серьезных комплексов из-за особенностей внешности, порой вполне себе допустимых. Например, женщины хотят изменить форму и размеры груди, мужчины — исправить дефекты в области мужского достоинства.
Лисьи глазки — мода из соцсетей
Популярный запрос, возникший из-за масок в соцсетях — сделать «лисий взгляд». Для этого нужно поднять только хвостик брови, чтобы получить «хищный взгляд», как у известной модели Беллы Хадид. Она, кстати, отрицает практически все слухи о пластике, хотя ранние фото ясно говорят — хирурги над лицом «самой красивой женщины в мире» неплохо поработали.
Вмешательство проводится эндоскопически и не оставляет никаких видимых шрамов на лице, все рубцы находятся в волосистой части головы. Такая операция подходит тем, у которых нет избытка кожи над глазом, но взгляд все равно «тяжелый». Такая операция делает взгляд более открытым, молодым и отдохнувшим.
Эстетическая хирургия развивается семимильными шагами, для нее нет ничего невозможного. Можно изменить рост человека, цвет глаз, ширину талии — лишь бы избавить пациента от комплексов.
Самые необычные запросы
В современном мире, где модные тенденции нам диктуют различные соцсети, в которых мы видим людей с идеальной или необычной внешностью, при этом очень популярных, необычных запросов стало намного больше. Каждый хочет выделиться из толпы и иметь уникальную внешность, порой, пренебрегая эстетическими нормами пластической хирургии.
Мы собрали топ самых оригинальных и нестандартных запросов, которые озвучивались в кабинетах пластических хирургов:
«Эльфийские» уши с заостренными верхними краями. Подобный запрос возник на волне толкиенизма, когда стали модными эльфы, хоббиты и орки из произведений Р.Р.Толкиена.
Импланты в брови, для придания им выпуклого, агрессивного вида.
Импланты во лбу, имитирующие наличие рожек. Этим грешат люди, увлеченные различными молодежными субкультурами.
Сделать расщепленный язык, чтобы эпатировать публику в соцсетях и в жизни.
Перекроить линии на ладонях, таким образом изменив свою судьбу, которая якобы предначертана «линиями жизни».
Изменить форму и размер пупка, сделав его более «эстетичным».
Изменить щеки таким образом, чтобы на них появились ямочки.
Сделать на спине, животе или груди шрамы, имитирующие следы когтей тигра, зубы диких животных. Такое обычно просят люди, которые помешаны на «селфхарме», или проще говоря — членовредительстве, причинении физического вреда самим себе.
Пришить небольшой хвостик в области копчика или внедрить имплант, его имитирующий.
Увеличить на время грудь, закачав в нее физраствор или другие жидкости, которые потом рассосутся.
Изменить цвет глаз, поставив силиконовые протеза радужной оболочки.
Многие врачи в подобных операциях отказывают, потому что считают: любое вмешательство должно быть направлено на гармонизацию природных данных человека.
Когда врач откажет?
Любая операция требует предварительного обследования и тщательного изучения лабораторных и инструментальных показателей состояния здоровья. При наличии отклонений от референсных значений, учитывая риски, может быть принято решение в отказе от оперативного вмешательства до нормализации показателей или компенсации имеющихся хронических заболеваний. Врач в первую очередь взвешивает пользу и вред любого вмешательства в организм. Отказ зачастую связан со здоровьем пациента.
Но есть случаи, когда хирург видит, что требования пациента завышены относительно возможностей его организма. Это могут быть грудные импланты, несоизмеримые с размером грудной клетки, что впоследствии приведет к проблемам с позвоночником. Запрос сделать тонкий нос к относительно крупному лицу — тоже проблема. В данном случае пациент не воспринимает свое лицо целиком, а хочет нос, как на картинке.
«Надо понимать, что пластические операции нацелены на повышение уровня жизни человека, и если я вижу, что мы не можем найти компромисс с пациентом в отношении его желаний и возможностей индивидуальной анатомии, я отказываю в операции, потому что в первую очередь я за гармоничную внешность», — дополняет Карине Оганесян.
«Верните как было!»
В пластической хирурги есть ряд операций, после которых можно вернуть пациенту его естественный вид. Например, это увеличение груди или ягодиц имплантами, липофилинг ягодиц (увеличение объемов собственной жировой тканью). Это все при повторной операции можно извлечь из тела. Но если во время операции произошло иссечение ткани, тканям создали новое положение, отрастить обратно уже точно не получится.