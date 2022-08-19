Временная грудь и новые ладошки: 11 самых странных запросов пластическому хирургу

Среди самых популярных запросов у пластических хирургов неизменно лидируют пластика груди, исправление формы или размера носа и коррекция век. Но многие люди в погоне за красотой или популярностью нередко обращаются к врачам с достаточно специфическими или необычными запросами.

Всегда возникает вопрос — если запрос на изменение внешности очень уж экзотический или специфический, откажет ли врач? С таким вопросом «Доктор Питер» обратился к пластическому хирургу Карине Оганесян, заодно выяснив, с какими самыми необычными и странными пожеланиями сталкивались пластические хирурги.