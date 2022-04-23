Пасхальное ночное богослужение может стать тяжелым испытанием для здоровья. Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как подготовиться к этому событию и кому лучше отказаться от посещения церкви.
По словам специалиста, нужно быть готовым к тому, что на службе будет много прихожан, причем стоять им придется достаточно близко друг к другу. Из-за этого в церкви может быть очень душно. Поэтому важно одеться по погоде.
Если верующий человек до Пасхи соблюдал пост, то потом выдержать довольно длительную службу стоя может быть тяжело. Поэтому по возможности в церкви лучше занять позицию как можно ближе к выходу — если вдруг станет плохо, проще будет выбраться на свежий воздух.
Перед пасхальной службой, заявил врач в беседе с
Некоторым людям стоит особенно внимательно отнестись к ночной службе. Дело в том, что даже одна бессонная ночь — это серьезная нагрузка для организма, последствия которой могут сказаться на состоянии даже вполне здорового человека. Причем возможные осложнения порой могут настигнуть спустя некоторое время.
Вот кому стоит отказаться от похода в церковь на ночную пасхальную службу:
людям с хроническими болезнями дыхания, сердечно-сосудистой системы;
онкобольным;
тем, кто не так давно перенес острые заболевания;
детям;
пожилым людям.
Этим людям лучше отметить праздник дома и посмотреть трансляцию службы по телевизору — без риска для здоровья.
Кстати
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