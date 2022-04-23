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Пасхальное ночное богослужение может стать тяжелым испытанием для здоровья. Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как подготовиться к этому событию и кому лучше отказаться от посещения церкви.

По словам специалиста, нужно быть готовым к тому, что на службе будет много прихожан, причем стоять им придется достаточно близко друг к другу. Из-за этого в церкви может быть очень душно. Поэтому важно одеться по погоде.

Если верующий человек до Пасхи соблюдал пост, то потом выдержать довольно длительную службу стоя может быть тяжело. Поэтому по возможности в церкви лучше занять позицию как можно ближе к выходу — если вдруг станет плохо, проще будет выбраться на свежий воздух.

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Перед пасхальной службой, заявил врач в беседе с РИА Новости, стоит подготовиться: заранее отдохнуть, собрать сумку с водой и лекарствами.

Некоторым людям стоит особенно внимательно отнестись к ночной службе. Дело в том, что даже одна бессонная ночь — это серьезная нагрузка для организма, последствия которой могут сказаться на состоянии даже вполне здорового человека. Причем возможные осложнения порой могут настигнуть спустя некоторое время.

Вот кому стоит отказаться от похода в церковь на ночную пасхальную службу:

  • людям с хроническими болезнями дыхания, сердечно-сосудистой системы;

  • онкобольным;

  • тем, кто не так давно перенес острые заболевания;

  • аллергикам;

  • детям;

  • пожилым людям.

Этим людям лучше отметить праздник дома и посмотреть трансляцию службы по телевизору — без риска для здоровья.

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Кстати

Главный символ Пасхи — крашеные яйца. Важно помнить, что для покраски яиц подойдут далеко не все красители. Некоторые способы окрашивания, которые часто советуют в интернете, могут нанести здоровью колоссальный вред. О том, как нельзя красить яйца, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Яйца как пищевой продукт очень полезны для здоровья — если готовить их правильно. О том, как яйца варить и какой способ приготовления может превратить их в настоящую «холестериновую бомбу» — читай ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова