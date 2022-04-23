Пасхальное ночное богослужение может стать тяжелым испытанием для здоровья. Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как подготовиться к этому событию и кому лучше отказаться от посещения церкви.

По словам специалиста, нужно быть готовым к тому, что на службе будет много прихожан, причем стоять им придется достаточно близко друг к другу. Из-за этого в церкви может быть очень душно. Поэтому важно одеться по погоде.

Если верующий человек до Пасхи соблюдал пост, то потом выдержать довольно длительную службу стоя может быть тяжело. Поэтому по возможности в церкви лучше занять позицию как можно ближе к выходу — если вдруг станет плохо, проще будет выбраться на свежий воздух.