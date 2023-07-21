Врач объяснил, почему не стоит носить купальник с завязками на шее

Один из самых популярных купальников как для бассейна, так и для жаркого лета — с завязками на шее. Его легко надевать, удобно регулировать, комфортно носить. Но у таких бикини есть свои особенности.
Врач рассказал «Доктору Питеру» о главных минусах купальника с завязками на шее и о том, в каком случае дискомфорт при ношении такого предмета гардероба может предупредить о наличии проблем со здоровьем.
Остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России
Женский купальник: на что обратить внимание
«Хотя и купальник сам по себе, даже самый неудачный, не может вызвать проблем со здоровьем позвоночника, но вот доставить дискомфорт, иногда довольно сильный, — запросто», — объясняет врач Владимир Животов.
Купальники с завязками вокруг шеи могут оказывать излишнее давление на позвонки и мышцы в области шейно-грудного перехода.
Например, если вы слишком сильно затягиваете завязки, чтобы купальник не съехал с предназначенного ему места. Важно обратить внимание на правильную удобную посадку, чтобы не приходилось фиксировать лиф за счет чрезмерного натяжения завязок. Если купальник оказывает излишнее давление, вызывает дискомфорт и неприятные ощущения в области шеи, то, возможно, проблема именно в посадке.
Если размер женской груди достаточно большой, важно, чтобы купальник обеспечивал достаточную поддержку не только с помощью завязок. Это поможет снизить нагрузку на шею. При выборе купальника обращайте внимание на модели с дополнительной поддержкой, такие как бюстгальтеры или купальники с широкими лямками.
Женщины с большим размером груди могут испытывать больше дискомфорта от завязок вокруг шеи. Чтобы избежать этого, лучше обратиться к опытному консультанту в отделе с нижним бельем. Он подберет идеальный для вас фасон, и вы сможете выбирать купальники в соответствии с ним.
«Если купальник с завязками вокруг шеи носить длительное время, могут даже появиться головная боль и усталость, - предупреждает врач. — Это просто объяснить. Плотно завязанные веревочки, если на них еще и держится тяжелая грудь, элементарно передавливают сосуды на шее».
Важно не только выбирать правильную модель купальника, но и обращать внимание на изначальное состояние опорно-двигательного аппарата, говорит доктор.
«Если вы испытываете дискомфорт от ношения купальника с завязками на шее, это может быть хорошим индикатором наличия проблем с позвоночником и осанкой, — объясняет Владимир Животов. — Обратитесь к грамотному остеопату, который сможет помочь вам восстановить осанку, чтобы вы могли гордо нести свою грудь».
Опасные купальники
Ранее маммолог объяснила, что одними из самых вредных для здоровья можно считать купальники с пуш-ап или поролоновыми вставками. Они способы вызвать раздражение и сыпь на коже.
«Поролон очень хорошо впитывает воду, при этом сохнуть такое изделие будет значительно дольше, чем обычная синтетическая или хлопковая ткань. Влажная среда способствует появлению парникового эффекта на коже груди, а в подобных условиях грязь и бактерии легко проникают в открывшиеся поры», — предупредила врач Амина Магомедова.