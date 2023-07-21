Врач объяснил, почему не стоит носить купальник с завязками на шее

Купальники с завязками вокруг шеи могут оказывать излишнее давление на позвонки и мышцы в области шейно-грудного перехода.

Например, если вы слишком сильно затягиваете завязки, чтобы купальник не съехал с предназначенного ему места. Важно обратить внимание на правильную удобную посадку, чтобы не приходилось фиксировать лиф за счет чрезмерного натяжения завязок. Если купальник оказывает излишнее давление, вызывает дискомфорт и неприятные ощущения в области шеи, то, возможно, проблема именно в посадке.