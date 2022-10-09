Врач Гавашели назвала 7 «диетических» продуктов, из-за которых на самом деле легко испортить фигуру

О пользе сухофруктов, хлеба с отрубями или кисломолочки наслышан, наверное, каждый. Но, как и в любом вопросе, здесь тоже важны детали. Например, не любой хлеб с отрубями принесет пользу для здоровья и вашей фигуры. Врач Лия Гавашели перечислила 7 продуктов, которые только кажутся диетическими.
Пластический хирург, член общества реконструктивных пластических и эстетических хирургов России (ОПРЭХ), кандидат медицинских наук
1. Сухофрукты
Во многих рекомендациях по здоровому питанию, здоровому образу жизни и даже снижению веса можно встретить советы, что сладкое нужно заменить на сухофрукты. На самом деле это нужно делать крайне осторожно. В процессе высушивания в таких продуктах увеличивается количество сахара, «уходит» вода — они становятся слишком калорийными. Например, в одном сушеном инжире — примерно 76 калорий. Четыре штучки — это уже полноценный перекус.
2. Пшеничный хлеб с отрубями
Хлеб с отрубями считается полезнее обычного, поэтому его часто рекомендуют для диетического питания. Но важно понимать, что пшеничный хлеб с отрубями никакой пользы для человека, старающегося похудеть или придерживающегося правил ЗОЖ, не представляет — он все равно содержит глютен.
3. Каши
Не любые каши полезны для здоровья и подходят для ЗОЖ. Если вы думаете, что каша, сваренная из крупы, и каша быстрого приготовления, заваренная за 2 минуты кипятком или горячим молоком, примерно одно и то же, то ошибаетесь. На деле продукты быстрого приготовления не несут пользы — по сути, это те же быстрые углеводы, которые ведут к набору веса. Процесс приготовления «настоящих» каш из крупы — то есть медленных углеводов — занимает не менее 40 минут. Чтобы быть максимально полезными, они не должны содержать глютен.
4. Кефир вечером
Еще несколько лет назад все обсуждали пользу кефирной диеты для похудения. Популярность диеты сошла на нет, а идея, что перед сном нужно выпить кефир, до сих пор жива. На самом деле этот кисломолочный продукт сильно повышает инсулин в крови, поэтому не стоит его употреблять на ночь. Тем более вместе с булочкой.
5. Мясо на гриле
О том, что все жареное — вредно, знает каждый, кто заботится о своем здоровье. То ли дело гриль — там во время приготовления не используются масла и тефлоновые сковородки. Поэтому многие уверены, что мясо или овощи, приготовленные на гриле, полезнее тех, что были приготовлены на плите. Но они ошибаются. Черная корочка, образующаяся на мясе и овощах при таком способе приготовления, так же вредна, как и при жарке на сковороде: и там и там образуются канцерогены.
6. Свежевыжатые соки
Начать свой день со стакана свежевыжатого сока — казалось бы, что может быть полезнее? Но не все знают, что в стакане, к примеру, свежевыжатого апельсинового сока содержится целых 300-400 ккал. А еще в нем много сахара и совсем нет клетчатки. То есть никакой реальной пользы стакан такого сока вашему здоровью явно не принесет. Лучше отдельно устроить себе перекус из цельных фруктов. Если вы следите за весом — делайте это в первой половине дня.
7. Сахарозаменители с «нулевой» калорийностью
Некоторые сахарозаменители — не лучший выход сократить сахар в своем рационе: они попросту вредные. Особенно это касается синтетических заменителей — аспартама, сукролазы, цикламата. При их употреблении надо четко соблюдать суточную дозировку. В противном случае возможны серьезные проблемы не только с фигурой, но и в принципе со здоровьем. В том числе сбои в работе нервной системы.
Не увлекайтесь обезжиренной «молочкой»
Такие продукты обычно выбирают те, кто хочет снизить калорийность и контролировать вес. Но, как рассказывала диетолог Ксения Пустовая, это не повод увлекаться обезжиренным творогом или йогуртом — минусов у них даже больше, чем плюсов.
Вот 4 из них:
При регулярном употреблении человек теряет бдительность и может, наоборот, превысить дневную норму калорий.
Они не дают долгого чувства насыщения, поэтому начинаешь есть чаще.
В такие продукты часто добавляют сахар, крахмал, красители, усилители вкуса и другие пищевые добавки. Понятно, что это влияет на калорийность, а также делает их пользу еще более сомнительной.
Кальций из них усваивается намного хуже, чем из молочных продуктов обычной жирности.
Как отметила диетолог, обезжиренные молочные продукты можно использовать в разгрузочные дни или иногда в качества перекуса, но не на постоянной основе.