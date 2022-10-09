Врач Гавашели назвала 7 «диетических» продуктов, из-за которых на самом деле легко испортить фигуру

1. Сухофрукты

Во многих рекомендациях по здоровому питанию, здоровому образу жизни и даже снижению веса можно встретить советы, что сладкое нужно заменить на сухофрукты. На самом деле это нужно делать крайне осторожно. В процессе высушивания в таких продуктах увеличивается количество сахара, «уходит» вода — они становятся слишком калорийными. Например, в одном сушеном инжире — примерно 76 калорий. Четыре штучки — это уже полноценный перекус.

2. Пшеничный хлеб с отрубями

Хлеб с отрубями считается полезнее обычного, поэтому его часто рекомендуют для диетического питания. Но важно понимать, что пшеничный хлеб с отрубями никакой пользы для человека, старающегося похудеть или придерживающегося правил ЗОЖ, не представляет — он все равно содержит глютен.

3. Каши

Не любые каши полезны для здоровья и подходят для ЗОЖ. Если вы думаете, что каша, сваренная из крупы, и каша быстрого приготовления, заваренная за 2 минуты кипятком или горячим молоком, примерно одно и то же, то ошибаетесь. На деле продукты быстрого приготовления не несут пользы — по сути, это те же быстрые углеводы, которые ведут к набору веса. Процесс приготовления «настоящих» каш из крупы — то есть медленных углеводов — занимает не менее 40 минут. Чтобы быть максимально полезными, они не должны содержать глютен.

4. Кефир вечером

Еще несколько лет назад все обсуждали пользу кефирной диеты для похудения. Популярность диеты сошла на нет, а идея, что перед сном нужно выпить кефир, до сих пор жива. На самом деле этот кисломолочный продукт сильно повышает инсулин в крови, поэтому не стоит его употреблять на ночь. Тем более вместе с булочкой.