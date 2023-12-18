Вопрос врачу: «Матрас обязательно должен быть жестким, чтобы не болела спина?»

В идеале нужно попробовать поспать или хотя бы некоторое время полежать на той или иной модели матраса и подушки. Если вы можете расслабиться, принять удобную позу и вам комфортно — это ваше изделие. Если же вам никак не удается удобно улечься, то стоит подумать, чего вам не хватает — жесткости или, наоборот, мягкости. Посмотрите другие варианты.