Вопрос врачу: «Матрас обязательно должен быть жестким, чтобы не болела спина?»

У меня периодически болит спина, я мало двигаюсь из-за особенностей работы — сижу в офисе. Обращался к разным специалистам, большинство из них советуют заменить матрас и подушку на жесткие. А мне неудобно на них спать, утром просыпаюсь совсем разбитым. Нужно ли привыкать к жесткому или не стоит себя мучить?
Павел К. 35 лет
«Эффект гамака» и советское наследие
«Постулат о пользе сна на жестком уходит корнями далеко в советские годы. Объясню подробнее на примере из собственного детства, которое пришлось на 1970-е годы, — говорит доктор Симкин. — В те времена большинство людей спали на кроватях из панцирной сетки, поверх которой укладывался волосяной или ватный матрас. Они провисали под весом человека, и тело съезжало в середину. В результате позвоночник искривлялся, а межпозвонковые диски сжимались под давлением массы тела.
Так среди врачей и родилось правило о том, что матрас должен быть жестким. Для этого между кроватной сеткой и матрасом советовали класть фанерный щит. Это было не слишком комфортно, но все же несколько лучше «эффекта гамака»».
«Спать на жестком — анахронизм»
Сегодня, когда в продаже представлено огромное количество качественных и технологичных матрасов, совет спать на жестком звучит как полный анахронизм. Безусловно, матрас не должен провисать как гамак, но при этом обязан быть достаточно мягким, чтобы огибать выступающие части тела. Когда таз или плечи буквально упираются в матрас, в этом тоже нет ничего комфортного.
Комфортный и полезный матрас этот тот, на котором вы ощущаете себя так, будто лежите на облаке. Жесткий в глобальном смысле, но с достаточным уровнем локальной мягкости. Такой матрас хорошо поддерживает человека, но вместе с тем не создает препятствий для выступающих участков и обеспечивает нормальное распределение давления по всему телу.
Правило для подушки
«Слишком жесткая подушка не позволит обеспечить мягким тканям лица и головы достаточный уровень кровоснабжения, — продолжает врач. — Оптимальным вариантом здесь станут материалы с эффектом памяти. Они не просто сжимаются, а скорее, ведут себя как тесто — расступаются в разные стороны и равномерно распределяют нагрузку по всей поверхности».
Подушки из материалов с эффектом памяти также помогают улучшить кровоснабжение мягких тканей лица и состояние кожи в целом. Не менее важно уделить внимание и выбору наволочки. Лучше, чтобы она была сшита из трикотажной ткани. Такой материал хорошо тянется, за счет чего подушка может правильно выполнять свои функции.
Как выбрать матрас и подушку
В идеале нужно попробовать поспать или хотя бы некоторое время полежать на той или иной модели матраса и подушки. Если вы можете расслабиться, принять удобную позу и вам комфортно — это ваше изделие. Если же вам никак не удается удобно улечься, то стоит подумать, чего вам не хватает — жесткости или, наоборот, мягкости. Посмотрите другие варианты.