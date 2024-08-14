Я наконец решила заняться своей фигурой, начала ходить на тренировки в фитнес-клуб. От друзей слышу, что надо чаще есть белковую пищу — это полезно для мышц и стройности. Но не понимаю, когда лучше это делать, чтобы похудеть, — до или после тренировки?

Варвара, 23 года