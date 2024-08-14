Я наконец решила заняться своей фигурой, начала ходить на тренировки в фитнес-клуб. От друзей слышу, что надо чаще есть белковую пищу — это полезно для мышц и стройности. Но не понимаю, когда лучше это делать, чтобы похудеть, — до или после тренировки?
Варвара, 23 года
Белки надо есть всегда, это универсальный строительный материал, необходимый не только для наших мышц. Тем, кто занимается спортом, необходимо в сутки съедать белковой пищи из расчета 1 грамм белка на 1 кг веса человека — это минимум. Сделать это за один раз — до или сразу после тренировки — невозможно, поэтому желательно включать белок во все приемы пищи в течение дня.
Но важно знать: любые питательные вещества из пищи, в том числе белок, лучше всего усваиваются в утренние часы, до полудня. Поэтому максимальное количество белковой пищи стоит включать именно в завтрак. Если организм получил достаточно белка в утренние часы, он начинает лучше регулировать обмен жиров, в том числе сжигать их.
Если вы собираетесь похудеть, есть белок надо за 2-3 часа до тренировки и не есть сразу после занятий.
Если же вы хотите набрать мышечную массу, употреблять белок и белковые продукты лучше после тренировки — через полчаса-час. Так активный метаболизм, начавшийся во время тренировки, лучше встроит новые «кирпичики» в виде белка в ваши мышцы .
Из натуральных источников белка лучше всего использовать:
яичный белок,
тунец,
нежирные сорта говядины,
курицу, особенно грудку (в ней много белка, но мало жиров и углеводов).
Кстати
По словам специалистов, животный белок усваивается лучше, чем растительный. Однако необходимость разнообразить свой рацион никто не отменял. О пяти лучших источниках растительного белка узнайте ЗДЕСЬ.