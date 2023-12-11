Вопрос психологу: «Очень переживаю из-за внезапной болезни отца. Как справиться?»

— Я обратила внимание на слово «хотя» в вашем вопросе: «хотя есть своя семья, ребенок-выпускник». Возможно, вам кажется, что наличие собственной семьи у человека должно как-то сгладить интенсивность переживания ситуации, когда заболел отец. Как я писала выше, не важно, сколько нам лет, если что-то случилось с родителем — это травмирует нашего внутреннего ребенка . Об этом ребенке в первую очередь и важно позаботиться. Пусть в данной ситуации это будет ребенок номер один в вашей семье. Подумайте, что нужно этому ребенку сейчас? В вашей власти запросить поддержку у близких или обратиться к психологу. Любая стрессовая ситуация переживается легче, когда мы находимся не один на один со своим переживанием.