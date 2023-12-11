Вопрос психологу: «Очень переживаю из-за внезапной болезни отца. Как справиться?»

Сильно и внезапно заболел отец. Как пережить эту ситуацию, когда не можешь ничем помочь? Мысли о том, как ему плохо, целый день в голове. Хотя есть своя семья, ребенок-выпускник, но иногда слезы просто ручьем.
Ирина
Утрата защищенности
— Столкнуться с болезнью своего родителя — это очень больно для ребенка в любом возрасте. Потому что родители для нас — привычная внешняя опора, что-то сильное и стабильное, и хочется, чтобы так было всегда, — признает семейный психолог Дарья Григорьева.
Когда внезапно что-то случается с отцом или мамой, внутренне это ощущается как утрата чувства защищенности. Наша психика боится столкнуться с этими травмирующими переживаниями, не важно — маленькие мы или уже взрослые.
Дайте себе время
— К сожалению, такие вещи, как болезнь родителя происходят внезапно. К ним невозможно подготовиться. Они буквально выбивают нас из привычной жизни и обычного состояния. Поэтому первое, что хочется вам предложить для принятия и переживания болезни отца, — это дать себе время для адаптации к этой новой для вас реальности. Разрешите себе на какое-то время не быть «ок», выпасть из привычного режима и не быть опорой для других. Вашей психике нужно время для того, чтобы переработать то, что произошло.
Сместите фокус внимания на себя
— Второй важный шаг — это дать себе пространство и возможность для проживания всех своих чувств. Мы справляемся с чем-то болезненным тогда, когда проживаем все свои эмоции и даем им выход. Вы пишете: «Как пережить эту ситуацию, когда не можешь ничем помочь? Эти мысли о том, что ему плохо, целый день в голове». Я предлагаю сместить фокус внимания на себя и свои чувства, для того чтобы встретиться с ними — осознать, принять и прожить.
Сделать это можно, ответив себе на следующие вопросы: «Что я чувствую, понимая, что не могу ничем помочь? Что я чувствую, думая о том, что ему плохо?» Предположу, что это может быть бессилие, страх, жалость или отчаяние. Следующие вопросы, которые можно себе задать: «А где эти эмоции ощущаются в теле? Как их хочется выразить?»
Позвольте себе плакать
— Я вижу, что ваши чувства уже находят свое выражение самым естественным для нас, людей, способом — через слезы. Когда мы плачем, наш организм освобождается от напряжения, вызванного сильными переживаниями. Научно доказано, что через слезы, вызванные эмоциональной болью, выходят излишки кортизола — гормона стресса.
Пожалуйста, позвольте себе плакать столько, сколько нужно вашему телу, чтобы стало легче. Может, вы найдете для себя и другие подходящие способы отреагирования ваших чувств. Главное здесь — позволить себе выразить их, не блокировать и не подавлять.
Ребенок номер один — это вы
— Я обратила внимание на слово «хотя» в вашем вопросе: «хотя есть своя семья, ребенок-выпускник». Возможно, вам кажется, что наличие собственной семьи у человека должно как-то сгладить интенсивность переживания ситуации, когда заболел отец. Как я писала выше, не важно, сколько нам лет, если что-то случилось с родителем — это травмирует нашего внутреннего ребенка. Об этом ребенке в первую очередь и важно позаботиться. Пусть в данной ситуации это будет ребенок номер один в вашей семье. Подумайте, что нужно этому ребенку сейчас? В вашей власти запросить поддержку у близких или обратиться к психологу. Любая стрессовая ситуация переживается легче, когда мы находимся не один на один со своим переживанием.
А что потом?
— Мы становимся сильнее, когда позволяем себе прожить свою уязвимость и искренне сострадаем себе, — резюмирует психолог Дарья Григорьева. — После проживания всех чувств придет принятие новой реальности, где так, как было раньше, уже не будет, но мы к этому уже эмоционально готовы. А дальше появляется пространство для новых смыслов и опор.