«Какое количество времени отводится на амбулаторный прием одного пациента у врача детского хирурга государственной городской поликлиники? (Поликлиника не работает в круглосуточном режиме). Каким нормативно правовым документом это регламентировано?».
Юрий, 59 лет
Нормативы времени на посещение врачей в поликлинике прописаны в приказе
Согласно этим приказам, норма времени на одно первичное посещение пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием, необходимое для выполнения действий по оказанию медицинской помощи (в том числе затраты времени на оформление документации):
врача-хирурга — 26 минут,
врача-гематолога — 20 минут,
врача-инфекциониста — 20 минут,
врача-онколога — 26 минут,
врача-фтизиатра — 35 минут,
врача-педиатра участкового — 15 минут,
врача-терапевта участкового — 15 минут,
семейного врача — 18 минут,
врача-невролога — 22 минуты,
врача-отоларинголога — 16 минут,
врача-офтальмолога — 14 минут,
врача-акушера-гинеколога — 22 минуты,
врача-кардиолога — 24 минуты,
врача-эндокринолога — 19 минут,
врача стоматолога-терапевта — 44 минуты.
Нормы времени на повторное посещение — 70-80% от норм, связанных с первичным посещением, при посещении с профилактической целью - 60-70% от времени первичного посещения.
К приему врача готовьтесь заранее
- Время течет по разному, в зависимости от того по какую сторону двери пациент находится… Если в коридоре, то те минуты, которые в среднем отводятся на прием врачу по нормативу (в зависимости от специализации) — это ужасно долго. Но если вы уже в кабинете, и вам хочется излить душу и максимально подробно описать все свои невзгоды с момента рождения (забывая о тех, кто ждет в коридоре), то покажется, что их недостаточно.
Для того, чтобы прием врача прошел максимально результативно, рекомендую подготовиться к нему заранее — изложить на бумаге свои жалобы и вопросы к специалисту, во время приема четко их озвучить и законспектировать ответы и рекомендации врача.
С собой желательно иметь результаты исследований, предыдущих посещений врача, выписки из истории болезни, если они не внесены в медицинскую карту данного учреждения.
Если врач не уложился в норматив
- Если врач не укладывается в нормативы, и вы считаете, что это его вина, то стоит обратиться с жалобой к заведующему отделением или к главному врачу. Чтобы получить ответ, обращаться нужно письменно. И если — на ваш взгляд — вопрос остался открытым, то следующая инстанция — Росздравнадзор или Роспотребнадзор, если нарушены не только нормативы.
Но рекомендую все же не рубить с плеча, и сначала обратиться к заведующему отделением.
Я по номерку!
- Настаивать, что вы пришли ко времени в своем номерке, игнорируя сидящих у кабинета в ожидании приема врача, и заходить без очереди, неправомерно. Время приема в нем указано ориентировочно. Если есть вопросы, то можно обратиться к медрегистратору за уточнением времени, указав, что у кабинета образовалась очередь.
В целом, все конфликты в здравоохранении рекомендуется решать с помощью профессионального медиатора — это обычно врач, имеющий юридическое образование и специализацию в медиации.