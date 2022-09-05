Нормативы времени на посещение врачей в поликлинике прописаны в приказе Минздрава от 06.08.2020 № 810н , приказе Минздрава от 02.06.2015 № 290н и от 19.12.2016 № 973н.

Согласно этим приказам, норма времени на одно первичное посещение пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием , необходимое для выполнения действий по оказанию медицинской помощи (в том числе затраты времени на оформление документации):

врача-хирурга — 26 минут,

врача-гематолога — 20 минут,

врача-инфекциониста — 20 минут,

врача-онколога — 26 минут,

врача-фтизиатра — 35 минут,

врача-педиатра участкового — 15 минут,

врача-терапевта участкового — 15 минут,

семейного врача — 18 минут,

врача-невролога — 22 минуты,

врача-отоларинголога — 16 минут,

врача-офтальмолога — 14 минут,

врача-акушера-гинеколога — 22 минуты,

врача-кардиолога — 24 минуты,

врача-эндокринолога — 19 минут,

врача стоматолога-терапевта — 44 минуты.

Нормы времени на повторное посещение — 70-80% от норм, связанных с первичным посещением, при посещении с профилактической целью - 60-70% от времени первичного посещения.