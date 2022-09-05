норматив посещение врач поликлиника
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«Какое количество времени отводится на амбулаторный прием одного пациента у врача детского хирурга государственной городской поликлиники? (Поликлиника не работает в круглосуточном режиме). Каким нормативно правовым документом это регламентировано?».

Юрий, 59 лет

Нормативы времени на посещение врачей в поликлинике прописаны в приказе Минздрава от 06.08.2020 № 810н, приказе Минздрава от 02.06.2015 № 290н и от 19.12.2016 № 973н.

Согласно этим приказам, норма времени на одно первичное посещение пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием, необходимое для выполнения действий по оказанию медицинской помощи (в том числе затраты времени на оформление документации):

  • врача-хирурга — 26 минут,

  • врача-гематолога — 20 минут,

  • врача-инфекциониста — 20 минут,

  • врача-онколога — 26 минут,

  • врача-фтизиатра — 35 минут,

  • врача-педиатра участкового — 15 минут,

  • врача-терапевта участкового — 15 минут,

  • семейного врача — 18 минут,

  • врача-невролога — 22 минуты,

  • врача-отоларинголога — 16 минут,

  • врача-офтальмолога — 14 минут,

  • врача-акушера-гинеколога — 22 минуты,

  • врача-кардиолога — 24 минуты,

  • врача-эндокринолога — 19 минут,

  • врача стоматолога-терапевта — 44 минуты.

Нормы времени на повторное посещение — 70-80% от норм, связанных с первичным посещением, при посещении с профилактической целью - 60-70% от времени первичного посещения.

Дмитрий Кашка
Дмитрий Кашка
Врач анестезиолог-реаниматолог, медицинский юрист, магистрант по гражданскому праву, профессиональный медиатор, переговорщик.

К приему врача готовьтесь заранее

- Время течет по разному, в зависимости от того по какую сторону двери пациент находится… Если в коридоре, то те минуты, которые в среднем отводятся на прием врачу по нормативу (в зависимости от специализации) — это ужасно долго. Но если вы уже в кабинете, и вам хочется излить душу и максимально подробно описать все свои невзгоды с момента рождения (забывая о тех, кто ждет в коридоре), то покажется, что их недостаточно.

Для того, чтобы прием врача прошел максимально результативно, рекомендую подготовиться к нему заранее — изложить на бумаге свои жалобы и вопросы к специалисту, во время приема четко их озвучить и законспектировать ответы и рекомендации врача.

С собой желательно иметь результаты исследований, предыдущих посещений врача, выписки из истории болезни, если они не внесены в медицинскую карту данного учреждения.

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Если врач не уложился в норматив

- Если врач не укладывается в нормативы, и вы считаете, что это его вина, то стоит обратиться с жалобой к заведующему отделением или к главному врачу. Чтобы получить ответ, обращаться нужно письменно. И если — на ваш взгляд — вопрос остался открытым, то следующая инстанция — Росздравнадзор или Роспотребнадзор, если нарушены не только нормативы.

Но рекомендую все же не рубить с плеча, и сначала обратиться к заведующему отделением.

Я по номерку!

- Настаивать, что вы пришли ко времени в своем номерке, игнорируя сидящих у кабинета в ожидании приема врача, и заходить без очереди, неправомерно. Время приема в нем указано ориентировочно. Если есть вопросы, то можно обратиться к медрегистратору за уточнением времени, указав, что у кабинета образовалась очередь.

В целом, все конфликты в здравоохранении рекомендуется решать с помощью профессионального медиатора — это обычно врач, имеющий юридическое образование и специализацию в медиации.

Анна Майская