Ветеринар Любимова назвала породы кошек с богатырским здоровьем

Сибирская кошка в наши дни тоже может похвастаться богатырским здоровьем. Однако, как и все кошки, она все равно может столкнуться с мочекаменной болезнью. Поэтому хозяину все равно нужно внимательно следить за тем, чтобы его любимец пил достаточно воды. Нелишним будет отводить время от времени своего питомца на профилактические обследования к ветеринару.