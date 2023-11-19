Ветеринар Любимова назвала породы кошек с богатырским здоровьем

Кошки, как и люди, могут болеть, даже если хозяин очень старается устроить своей любимице комфортную и безопасную жизнь. Безусловно, от стараний человека в первую очередь зависит, как часто животное будет сталкиваться с недугами.
Впрочем, есть и вещи, которые мы изменить не в силах. Как известно, разные породы от рождения имеют свои особенности. А есть ли кошки, которые могут похвастаться богатырским здоровьем? На этот вопрос отвечает ветеринар Татьяна Любимова.
Дипломированный кинолог, зоопсихолог, фелинолог с 10-летним опытом работы с животными, квалифицированный ветеринарный диетолог и ветеринарный невролог
Сибирская — порода кошек, которая сформировалась в ходе эволюции, без селекционного участия человека. Исторически они были вынуждены выживать в суровых условиях. Поэтому выживали и оставляли потомство только самые крепкие, и это сказалось на здоровье всех представителей породы.
Сибирская кошка в наши дни тоже может похвастаться богатырским здоровьем. Однако, как и все кошки, она все равно может столкнуться с мочекаменной болезнью. Поэтому хозяину все равно нужно внимательно следить за тем, чтобы его любимец пил достаточно воды. Нелишним будет отводить время от времени своего питомца на профилактические обследования к ветеринару.
Бирма считается истинной аборигенной породой, и, пожалуй, это одна из немногих пород, которые редко имеют генетические заболевания. Несмотря на это, при покупке котенка тем не менее неплохо было бы посмотреть документы и попросить у заводчика генетические тесты родителей.
Норвежская лесная — порода, родственная сибирской. Пройдя многовековую школу выживания, норвежская кошка также имеет крепкое здоровье. Однако у некоторых особей может быть предрасположенность к болезни Андерсена. Поэтому, если вы решили завести себе такого хищника, регулярно проверяйте печеночные показатели.
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«Бывает так, что даже кот породы, склонной к болезням почек и мочеиспускательной системы, живет очень долго», — отмечает специалист.
Однако среди тех, кто обычно может похвастаться крепким здоровьем, можно выделить кошек-метисов, то есть представителей смешанных пород.
Подробнее о том, что может сделать каждый хозяин, чтобы продлить жизнь своей любимице, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати
Есть породы кошек, которые наоборот нуждаются в особенном внимании. Например, это все так называемые «лысые» кошки. Дело в том, что их кожа выделяет особенный секрет, из-за которого возрастает риск болезней кожи. Подробнее о том, какие еще особенности есть у сфинксов, а также о других породах со слабым здоровьем, можно прочитать ЗДЕСЬ.