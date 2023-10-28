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Ветеринар Гусева назвала породу кошек, которые живут дольше других

Здоровье и долголетие братьев наших меньших зависит от наших стараний и знаний о том, как правильно заботиться о питомцах. Узнайте, что нужно кошкам для долгой и здоровой жизни.

28 октября 20232
котик
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iStockphoto

Наши домашние питомцы, увы, не могут провести с нами всю нашу жизнь: кошки в среднем живут гораздо меньше человека. Но какой хозяин не хотел бы, чтобы его любимец оставался рядом как можно дольше?

Есть ли породы, которые живут дольше? Что в силах сделать человек, чтобы продлить жизнь кошке? На эти вопросы отвечает ветеринар Евгения Гусева.

Евгения Гусева
Ветеринария

Ветеринарный врач бренда суперпремиальных кормов для животных AlphaPet

К сожалению, не существует статистики, которая помогла бы точно сказать, что представители одной породы живут дольше, другой — меньше. Все индивидуально и зависит от конкретного животного. Бывает так, что даже кот породы, склонной к болезням почек и мочеиспускательной системы, живет очень долго.

Впрочем, среди долгожителей можно выделить кошек-метисов, то есть смешанных пород. Однако в целом долголетие зависит от питания, ухода и генетики. В среднем кошки живут от 10 до 15 лет, но бывают и те, которые живут дольше — 20-30 лет.

Как же сделать так, чтобы ваша кошка прожила подольше? 90% успеха и здоровья животного зависят от грамотного рациона. Причем обращать внимание на питание стоит с раннего детства: маленькому котенку нужен корм, который даст все необходимые витамины и минералы. Во взрослом возрасте важно учитывать самочувствие котика и его особенности: аллергии, переносимость определенного белка и клетчатки.

Если ваш любимец породы, предрасположенной к болезням мочеиспускательной системы, ему также нужен будет специальный корм.

Не стоит забывать и про питьевой режим питомца. Если у кошки не будет хватать воды днем, то моча будет высококонцентрированная.  Это в перспективе может спровоцировать мочекаменную болезнь.

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Старичкам тоже нужны особые корма. В них, как правило, добавляют антиоксиданты, которые помогают организму животного справляться с оксидативным стрессом, воздействием вредных радикалов и могут значительно пролонгировать жизнь животному.

Еще одно условие для долголетия вашей кошки — физическая активность. Это могут быть игры с хозяевами, тренировки, прогулки. Отдельное внимание стоит уделить вертикальному пространству для любимца. Различные домики и лежанки на возвышенностях помогут кошке чувствовать себя спокойнее и минимизировать стресс. Это также поможет сохранить здоровье питомца.

Кстати

Важно не только выбирать качественные корма для своей кошки, но еще и выбрать правильную мисочку для кормления. Высокие и узкие емкости для котов не подходят и могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Подробнее на эту тему, а также о том, как понять, что миска животному совсем не подходит, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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