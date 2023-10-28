Ветеринар Гусева назвала породу кошек, которые живут дольше других

Важно не только выбирать качественные корма для своей кошки, но еще и выбрать правильную мисочку для кормления. Высокие и узкие емкости для котов не подходят и могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Подробнее на эту тему, а также о том, как понять, что миска животному совсем не подходит, можно прочитать ЗДЕСЬ.