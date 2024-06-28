Вами пользуются! Как распознать эмоционального манипулятора: 20 красноречивых признаков

Вы уверены, что вас это не коснется, потому что вы очень проницательны. Но в какой-то момент понимаете, что абсолютно неожиданно для себя пляшете под чужую дудку. Похоже, вы стали жертвой эмоциональной манипуляции, и корить себя за это бессмысленно, ведь к вам очень виртуозно втерлись в доверие, воспользовавшись вашими лучшими качествами — искренностью и добротой.