Вами пользуются! Как распознать эмоционального манипулятора: 20 красноречивых признаков

Вы уверены, что вас это не коснется, потому что вы очень проницательны. Но в какой-то момент понимаете, что абсолютно неожиданно для себя пляшете под чужую дудку. Похоже, вы стали жертвой эмоциональной манипуляции, и корить себя за это бессмысленно, ведь к вам очень виртуозно втерлись в доверие, воспользовавшись вашими лучшими качествами — искренностью и добротой.
Важно понимать, что манипулятором может оказаться кто угодно: мужчина или женщина, коллега, друг или подруга, родители, любимый человек. В целом, чтобы управлять вами, они будут прибегать к типичным уловкам. Обращайте на них внимание и не забывайте прислушиваться к своей интуиции.
1. Очень быстро стирает границы
Когда едва знакомый человек задает очень личные вопросы, в первый момент можно растеряться от такой наглости. Но потом вы удивительным образом чувствуете, как он вам близок, и открываетесь в ответ.
2. Собирает о вас информацию
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Зная о человеке всю его подноготную, манипулятор быстро вычисляет слабые места и использует их в своих интересах.
3. Зеркалит вас
Повторяет все, что вы делаете и говорите, от жестов до интонаций. Из-за этого вам кажется, что вы наконец-то встретили родного по духу человека. И вот вы уже готовы свернуть для него горы.
4. Окружает вас удушающей любовью
Такой термин получил название «лавбомбинг» — это ситуация, когда вас буквально бомбят комплиментами, подарками, знаками внимания. Психологи считают, что так манипулятор «возводит жертву на пьедестал», чтобы потом морочить ей голову, а затем…
5. …критикует вас
Потому что он столько для вас всего сделал, а вы не цените и даже этого недостойны. Поэтому принимайте все его замечания со смирением — он наставит вас на путь истинный.
6. Делает сексуальные намеки
И вам это даже нравится, но завуалированные предложения так и остаются намеками, потому что…
7. …манипулятор много обещает, но мало делает
Общаясь с этим человеком, вы будете уверены: это вечная дружба, настоящая любовь, вас ждет великое будущее. Вот только для этого надо сделать это, и то, и еще вот это — все, как он просит. А потом история грустно заканчивается.
8. Демонстрирует «подвиг»
Сделать что-то для вас — это невероятный поступок с его стороны. Для этого ему пришлось достать звезду с неба и победить десять циклопов, даже если вы всего лишь попросили съездить и забрать лекарства из аптеки в другом районе. В итоге вам даже становится немного стыдно — как сильно вы напрягли человека.
9. Изображает жертву и играет на чувстве вины
«Запомни, ты один, весь мир — враги» — да, у манипулятора все всегда именно так. Его обижают, третируют, достают. И вы не исключение, поэтому надо срочно ему помочь, пожалеть и позаботиться л нем.
10. Преувеличивает ваши «промахи»
Раздуть из мухи слона — это абсолютное поведение манипулятора. Вы просто забыли помыть единственную тарелку в раковине, но уже узнали, что вы неряха с отвратительным характером, ужасными привычками и совершенно ни о ком не заботитесь.
11. Использует пустые угрозы
Например, каждую неделю обещает вас бросить. Вы, конечно, огорчаетесь, пытаетесь помириться, делаете так, как он хочет. Но через неделю угрозы повторяются, а потом еще и еще. А знаете, в чем фокус? Вряд ли манипулятор действительно это сделает, даже если вы пойдете ему наперекор.
12. Давит на вас с принятием решений
Если ему надо, чтобы вы с чем-то определились, ему без разницы, где вы, что вы сейчас делаете, в каком вы состоянии. Надо все бросить и срочно принять решение, которое он считает жизненно важным прямо сейчас.
13. Наказывает молчанием
Игра в молчанку начинается по любому поводу, только вы его не знаете. Для вас идет еще одна игра — «Угадай, на что я сейчас обиделся». Впрочем, к этому быстро привыкаешь и такое молчание, пусть даже сопровождающееся уничижительными взглядами, может даже порадовать: наконец-то вас не трогают.
А вдруг он не нарочно?
Такое, кстати, тоже может быть. Чсто люди не замечают, что их поведение отталкивает других. Поэтому первое, что надо сделать, спокойно поговорить с манипулятором. Если он будет искренне удивлен и огорчен, если он попытается измениться, значит из числа токсичных людей его можно вычеркивать и даже помочь ему справиться с проблемой.
Но если он будет пытаться все отрицать, обвинять вас, обесценивать ваше беспокойство и изображать из себя жертву, то перед вами истинный эмоциональный манипулятор. Вычеркивайте его из жизни либо стройте границы, иначе пострадаете сами.