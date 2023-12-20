В Сургуте врачи спасли 7-летнего ребенка с ишемическим инсультом, который перепутали с отравлением

У 7-летнего мальчика из Сургута случился ишемический инсульт. Правда, сначала родители ребенка решили, что он просто отравился некачественными продуктами. Мальчик жаловался на головокружение, тошноту и общее недомогание. Только в больнице стало понятно, что угроза жизни очень серьезная.
Редкий случай
Ишемический инсульт — очень редкая патология для детей и подростков. По статистике, она встречается не более чем у одного процента людей младше 18 лет,
Нарушение кровотока в базилярной артерии смертельно опасно. Она в том числе снабжает кровью ствол головного мозга, который регулирует дыхание и частоту сердечных сокращений.
Срочная операция
«Пациента экстренно подняли в рентгеноперационную. В течение часа рентгенэндоваскулярный хирург Максим Бессмертных извлек тромб», — рассказали врачи. — Несмотря на то что ранее в травмбольнице не сталкивались с ишемией головного мозга у несовершеннолетних, операция была выполнена успешно».
Тромбоэкстракция — это высокотехнологичное, малоинвазивное вмешательство, не требующее открытого доступа. Хирургические инструменты вводятся через прокол в бедренной артерии. Операция проходит под общим наркозом.
Впереди — реабилитация
Мальчик после инсульта некоторое время находился под бдительным присмотром врачей, которые круглосуточно контролировали его жизненные показатели и корректировали терапию.
После недели в реанимации юный пациент уже переведен в детское нейрохирургическое отделение. Ему предстоит пройти курс лечения и реабилитации.
Врачи предполагают, что нарушение мозгового кровообращения у ребенка могло вызвать какое-то врожденное генетическое заболевание. Мальчику предстоит серьезное обследование.
Тест на инсульт
Добавим, для оперативного выявления ишемического инсульта помогает FAST-тест. Если вовремя понять, что речь идет об угрожающем жизни состоянии, шансы выжить резко вырастают.
Если у вас есть подозрения, что у человека острое нарушение мозгового кровообращения, попросите его улыбнуться, поднять и подержать руки перед собой, попросите сказать несколько слов. Опасные признаки: при улыбке один из уголков рта не поднимется, одна из рук будет опускаться, а речь окажется неразборчивой.
Если эти симптомы есть, надо сразу же вызвать скорую.