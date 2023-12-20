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В Сургуте врачи спасли 7-летнего ребенка с ишемическим инсультом, который перепутали с отравлением

Инсульты у детей случаются крайне редко, тем более у семилетних. Но именно такого пациента пришлось спасать врачам Сургутской травмбольницы. К счастью, успели вовремя.

20 декабря 2023
В Сургуте врачи спасли 7-летнего ребенка с ишемическим инсультом, который перепутали с отравлением
Источник:

Сургутская травмбольница/ travmasurgut86

У 7-летнего мальчика из Сургута случился ишемический инсульт. Правда, сначала родители ребенка решили, что он просто отравился некачественными продуктами. Мальчик жаловался на головокружение, тошноту и общее недомогание. Только в больнице стало понятно, что угроза жизни очень серьезная.

Редкий случай

Ишемический инсульт — очень редкая патология для детей и подростков. По статистике, она встречается не более чем у одного процента людей младше 18 лет, рассказали врачи Сургутской клинической травматологической больницы. По крайней мере, им впервые пришлось удалять тромб столь юному пациенту. Обнаружили тромб в базилярной артерии во время КТ-ангиографии сосудов головы уже в больнице, куда привезли мальчика.

Нарушение кровотока в базилярной артерии смертельно опасно. Она в том числе снабжает кровью ствол головного мозга, который регулирует дыхание и частоту сердечных сокращений.

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Срочная операция

«Пациента экстренно подняли в рентгеноперационную. В течение часа рентгенэндоваскулярный хирург Максим Бессмертных извлек тромб», — рассказали врачи. — Несмотря на то что ранее в травмбольнице не сталкивались с ишемией головного мозга у несовершеннолетних, операция была выполнена успешно».

Тромбоэкстракция — это высокотехнологичное, малоинвазивное вмешательство, не требующее открытого доступа. Хирургические инструменты вводятся через прокол в бедренной артерии. Операция проходит под общим наркозом.

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Впереди — реабилитация

Мальчик после инсульта некоторое время находился под бдительным присмотром врачей, которые круглосуточно контролировали его жизненные показатели и корректировали терапию.

После недели в реанимации юный пациент уже переведен в детское нейрохирургическое отделение. Ему предстоит пройти курс лечения и реабилитации.

Врачи предполагают, что нарушение мозгового кровообращения у ребенка могло вызвать какое-то врожденное генетическое заболевание. Мальчику предстоит серьезное обследование.

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Тест на инсульт

Добавим, для оперативного выявления ишемического инсульта помогает FAST-тест. Если вовремя понять, что речь идет об угрожающем жизни состоянии, шансы выжить резко вырастают.

Если у вас есть подозрения, что у человека острое нарушение мозгового кровообращения, попросите его улыбнуться, поднять и подержать руки перед собой, попросите сказать несколько слов. Опасные признаки: при улыбке один из уголков рта не поднимется, одна из рук будет опускаться, а речь окажется неразборчивой.

Если эти симптомы есть, надо сразу же вызвать скорую.

Автор текста:Анна Майская
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