В Сургуте врачи спасли 7-летнего ребенка с ишемическим инсультом, который перепутали с отравлением

Ишемический инсульт — очень редкая патология для детей и подростков. По статистике, она встречается не более чем у одного процента людей младше 18 лет, рассказали врачи Сургутской клинической травматологической больницы. По крайней мере, им впервые пришлось удалять тромб столь юному пациенту. Обнаружили тромб в базилярной артерии во время КТ-ангиографии сосудов головы уже в больнице, куда привезли мальчика.