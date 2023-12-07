В Россию пришли лютые холода: 7 советов, как выйти на улицу и не получить обморожение

Одна из теорий гласит: перед смертью у человека с обморожением может перестать работать механизм сдерживания крови под жировой прослойкой. После этого кровь резко приливает к поверхности тела, и человеку кажется, что ему очень жарко . В попытке избавиться от этого чувства он может раздеться, чем, к сожалению, только ухудшит свое положение.