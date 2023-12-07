В Россию пришли лютые холода: 7 советов, как выйти на улицу и не получить обморожение

Несколько лет в России сетовали на слишком теплые и бесснежные зимы. В последние годы тенденция начала сходить на нет, а уж эта зима сразу стартовала с экстремально низких температур. На календаре всего 7 декабря, а Управление Роспотребнадзора уже предупреждает горожан о риске обморожения.
Дело в том, что местами температура воздуха сегодня и в ближайшие несколько дней будет опускаться ниже 20 градусов мороза. В таких условиях велик риск заработать обморожение при контакте с металлом. То есть достаточно схватиться голой рукой за ручку двери или неудачно покачать ребенка на качелях, чтобы обеспечить себе массу самых неприятных ощущений.
Вот несколько советов, которые помогут вам избежать обморожения.
Надевайте свободную одежду из натуральных тканей, которая не будет мешать циркуляции крови.
Многослойность — лучший вариант в морозную погоду. Прослойки воздуха помогут лучше сохранить тепло.
Есть миф, будто на морозе алкоголь поможет вам согреться. На самом деле спиртное расширяет кровеносные сосуды и увеличивает теплоотдачу организма — вы замерзнете еще быстрее.
Следите за шеей и головой, они в первую очередь должны быть защищены от холода.
Оставьте до более теплых времен металлические украшения: их точно не должно быть на участках тела, которые будут соприкасаться с холодным воздухом.
Старайтесь защититься от ветра.
Если вы почувствовали, что начинаете замерзать слишком сильно, постарайтесь как можно быстрее попасть в тепло.
Это интересно!
Вы наверняка слышали о том, что замерзших насмерть людей нередко находят раздетыми. На первый взгляд это может показаться максимально нелогичным: разве не должен человек, который страдает от холода настолько сильно, пытаться сохранить тепло любой ценой? Об этом парадоксе в своем
Одна из теорий гласит: перед смертью у человека с обморожением может перестать работать механизм сдерживания крови под жировой прослойкой. После этого кровь резко приливает к поверхности тела, и человеку кажется, что ему очень жарко. В попытке избавиться от этого чувства он может раздеться, чем, к сожалению, только ухудшит свое положение.
Помните, есть статистика, которая ярко показывает, что чаще всего от обморожения погибают не альпинисты и любители экстремальных походов, а обычные люди в состоянии алкогольного опьянения. Дело в том, что спиртное и терморегуляцию нарушает, и сознание спутывает — человек не может вовремя принять мер, чтобы спастись.