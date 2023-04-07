В «Общественном контроле» назвали марки магазинного грунта, в котором ничего не вырастет

Контроль минимален

Начинающие садоводы обычно не задумываются, что находится в упаковках с грунтом, который продается как в гипермаркетах, так и в магазинах у дома. Но если земля будет некачественной, то семена могут и вовсе не взойти, а рассада — не сформироваться.

Эксперты обращают внимание, что почвогрунт как продукция не требует от производителей сертификации, поэтому госконтроль за его оборотом фактически отсутствует. Как результат — некоторые недобросовестные изготовители занижают долю основных важных компонентов: азота, фосфора и калия.

«Требования ГОСТ к почвогрунту учитывают лишь допустимый уровень влажности (не более 75%) и максимальное содержание тяжелых металлов, радионуклидов и патогенной микрофлоры», — рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Елена Завьялова, сообщает «Общественный контроль».

Эксперт отмечает, что такой показатель, как кислотность грунта, хоть и не учитывается ГОСТ, но обязательно должен указываться на упаковке, как и количество питательных веществ. Эти требования зафиксированы в Приказе Минсельхоза РФ от 31.07.2020 № 441.