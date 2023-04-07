В «Общественном контроле» назвали марки магазинного грунта, в котором ничего не вырастет

Эксперты организации «Общественный контроль» проверили 8 образцов почвогрунта, который продается в магазинах «Леруа Мерлен», «Максидом», «Лента» и «О’кей».
40% образцов — три из восьми — не выдержали лабораторную экспертизу по составу и маркировке. «Доктору Питеру» стали известны ее результаты.
Контроль минимален
Начинающие садоводы обычно не задумываются, что находится в упаковках с грунтом, который продается как в гипермаркетах, так и в магазинах у дома. Но если земля будет некачественной, то семена могут и вовсе не взойти, а рассада — не сформироваться.
Эксперты обращают внимание, что почвогрунт как продукция не требует от производителей сертификации, поэтому госконтроль за его оборотом фактически отсутствует. Как результат — некоторые недобросовестные изготовители занижают долю основных важных компонентов: азота, фосфора и калия.
«Требования ГОСТ к почвогрунту учитывают лишь допустимый уровень влажности (не более 75%) и максимальное содержание тяжелых металлов, радионуклидов и патогенной микрофлоры», — рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Елена Завьялова,
Эксперт отмечает, что такой показатель, как кислотность грунта, хоть и не учитывается ГОСТ, но обязательно должен указываться на упаковке, как и количество питательных веществ. Эти требования зафиксированы в Приказе Минсельхоза РФ от 31.07.2020 № 441.
Какой грунт покупать для рассады
Правильная земля, дающая богатый урожай, должна содержать азот, калий и фосфор. Азот отвечает за обмен веществ и жизненно необходим растениям постоянно. Фосфор ускоряет прорастание семян, отвечает за состояние корней. Калий регулирует фотосинтез, повышает морозоустойчивость растений и защищает их от болезней. Если калия мало, в клетках накапливается избыток аммиака. Итог — отравление и гибель растения.
Важен такой показатель, как кислотность почвы.
В кислой почве (от 0 до 5,5 pH) семена могут вообще не взойти. Не подходит для выращивания и сильно щелочной грунт. И в том и в другом случае растения будут плохо развиваться.
Большинство культурных и диких растений предпочитают слабокислые и нейтральные почвы. Оптимальна нейтральная кислотность почвы — от 6,1 до 7,0.
«Недостаток питательных веществ не так критичен для растений, как слишком кислая среда. В грунте с показателем кислотности ниже 5,5 растение просто не взойдет», — говорит член Королевского общества садоводов, ученый-агроном Вера Хмелева.
Этот грунт не прошел проверку
Торфогрунт «Универсальный» под маркой «Лента 365 дней».
«Несмотря на заявленный на упаковке диапазон обменной кислотности от 6,0 до 6,5 рН, фактическое значение pH составило всего 4,0, — говорится в результатах экспертизы. — Также грунт фактически не соответствовал абсолютно всем указанным на упаковке значениям. Азота, фосфора и калия было меньше».
«Народный грунт», марка «Для томата и перца» (ООО «Торфозавод «Агроторф», ООО «Северо-Западная торфяная компания», Ленинградская обл.).
«Согласно протоколам испытаний, массовая доля фосфора составила 206 мг/л вместо „не менее 450 мг/л“, а массовая доля калия — 202 мг/л вместо „не менее 450 мг/л“», — говорится в протоколе.
Грунт для рассады ТМ «VELTORF ПРЕМИУМ» (ООО «ВЕЛТОРФ», Псковская обл.).
«Он не соответствует заявленному составу сразу по трем показателям: массовая доля азота, фосфора и калия занижена», — отмечают эксперты.
Материалы проверки качества грунтов для рассады «Общественный контроль» направил в Роспотребнадзор для принятия мер в рамках действующего законодательства.
Можно брать
5 образцов грунтов из 8 проверенных соответствовали обязательным требованиям и данным маркировки.
Грунт универсальный ТМ «TERRA VITA. Живая земля» (ООО «НОРД ПАЛП», Ленинградская обл.).
Почвогрунт торфяной ТМ «Добрый помощник» (ООО «Пельгорское М», Ленинградская обл.).
Почвосмесь «ГЕРА» ТМ «KEVA BIOTERRA» (ООО «ГЕРА», Московская обл.).
Грунт для рассады ТМ «Секреты роста» (ООО «Лама Торф», Московская обл.).
Грунты почвенные, марка «Универсальный» ТМ «Торфяная поляна» (ОП ООО «РТК», Свердловская обл.).