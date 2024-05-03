В этом случае денег за больничный россиянам не видать: условие назвали юристы

Если так случилось, что во время отпуска у вас подскочила температура и нужен врач, не стоит ждать начала рабочих дней — смело можно оформлять больничный без промедлений. В этом случае в соответствии с частью первой ст. 124 ТК РФ отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок — именно на то число календарных дней нетрудоспособности, которые совпали с днями самого отпуска. Больничный вам оплатят.