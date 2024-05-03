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В этом случае денег за больничный россиянам не видать: условие назвали юристы

В дни майских праздников у россиян возникает много вопросов об оплате отпусков и больничных. Юристы дали разъяснения по важным ситуациям. Например, когда дни болезни в отпуске не оплатят.

3 мая 2024
больничный, отпуск, как оплатят
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iStockphoto

В мае многие россияне обычно продлевают официальные каникулы короткими отпусками по два-три дня, чтобы не пришлось выходить на работу на короткий период, а потом снова продолжать отдыхать. Но надо знать, какие юридические тонкости в этом случае вас могут поджидать. Вот несколько распространенных ситуаций.

Если заболел в отпуске…

Если так случилось, что во время отпуска у вас подскочила температура и нужен врач, не стоит ждать начала рабочих дней — смело можно оформлять больничный без промедлений. В этом случае в соответствии с частью первой ст. 124 ТК РФ отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок — именно на то число календарных дней нетрудоспособности, которые совпали с днями самого отпуска. Больничный вам оплатят.

…и в праздники

Если вы не брали отпуск, но заболели во время длинных праздников, то взять больничный тоже можно. Его оплатят, включая выходные и нерабочие праздничные дни — это 1 и 9 мая, уточнила RT юрист Юлия Вайнберг. По ее словам, «никаких особенностей для оформления больничного в праздничные, выходные или рабочие дни не существует». Поэтому уговаривать врача открыть больничный более поздней датой не нужно.

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Когда больничный не оплатят

Если во время вашего отпуска у вас заболел ребенок или другой член семьи, то продлевать дни отпуска вам не будут. Соответственно, на оплату больничного листа рассчитывать не стоит.

Это связано с тем, что вам не должны оформлять больничный по уходу за членом семьи во время вашего отпуска, но даже если оформили, отпуск продлеваться не будет (п. 40 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, письмо ФСС России от 9 августа 2007 г. № 02-13/07-7422), уточнили эксперты федерального проекта «Здравконтроль».

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Теперь — электронный

Больничный лист сейчас оформляют в большинстве случаев только в цифровом виде. Он называется ЭЛН и выдается при вызове врача на дом или визите в поликлинику. Уведомления об открытии и закрытии больничного приходят в личный кабинет на «Госуслугах».

Номер ЭЛН вам сообщат в поликлинике, также его можно посмотреть на сайте «Госуслуги» или СФР. Узнать сумму назначенного пособия по временной нетрудоспособности можно в личном кабинете на сайте СФР.

Автор текста:Анна Майская
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