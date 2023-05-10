В Биробиджане собаку спасли из мазутной ямы, она почти ушла в нее с головой

Спасатели предупреждают: мазут теплый, затягивает моментально. В него легко угодить не только животным, но и людям, особенно это касается детей. Поэтому не разрешайте им играть рядом с сомнительными местами и не оставляйте малышей без присмотра даже на пару минут.