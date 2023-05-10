В Биробиджане собаку спасли из мазутной ямы, она почти ушла в нее с головой

Попавшую в беду собаку обнаружила жительница поселка Дальсельмаш в Биробиджане. Она и позвонила в службу спасения.
Животное обнаружили по слабому скулежу, оно уже почти утонуло. Был виден один глаз, ухо и кончик носа. Спасатели МЧС России проложили путь к собаке с помощью деревянных досок, их нашли на территории завода, около которого собака и попала в западню.
«Ее было чрезвычайно сложно вытащить! Я тяну за поводок, она задыхается. Я ослабляю хватку — она тонет в мазуте», —
Собаку доставали почти час. Судя по бессилию и изнеможению она провела в ловушке более суток. Как выяснилось, животное не бездомное. Хозяин пострадавшей собаки нашелся; оказалось, он живет в том же районе, где чуть не произошла трагедия.
Сейчас животное чувствует себя удовлетворительно. Нужно время, чтобы собака оправилась от страха и набралась сил.
Спасатели предупреждают: мазут теплый, затягивает моментально. В него легко угодить не только животным, но и людям, особенно это касается детей. Поэтому не разрешайте им играть рядом с сомнительными местами и не оставляйте малышей без присмотра даже на пару минут.
Как собаки спасают людей от смерти: реальные истории
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