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«Усилите эффект»: психолог Никулин озвучил 2 причины сыграть в «Тайного Санту»

Элемент неожиданности, который и подразумевается по правилам игры в «Тайного Санту», — то, что нужно в канун Нового года. Но это не единственный плюс корпоративного развлечения. Психолог объяснил, в чем еще его польза.

4 декабря 2023
новый год тайный санта правила игры
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iStockphoto

Во многих коллективах играют в «Тайного Санту» перед Новым годом. По правилам игры среди участников проводится закрытая жеребьевка, чтобы определить, кто кому дарит подарок, и это секретная информация. Заранее оговаривается и сумма, в рамках которой выбирается каждый конкретный сюрприз от «новогоднего волшебника». Стать им может любой желающий.

Разобраться в нюансах игры несложно. Поэтому отказываться от такого развлечения на работе не стоит. Так говорят и психологи. Ведь «Тайный Санта» помогает справиться со стрессом и последствиями профессионального выгорания, а они неминуемо накапливаются к Новому году из-за усталости, высоких нагрузок на работе и даже погодных условий — недостатка солнца и короткого светового дня.

Станислав Никулин
Психология

Кандидат психологических наук, доцент кафедры «Психология управления» факультета «Социальная психология» МГППУ

Элемент неожиданности

«Эмоциональный всплеск, вызванный получением неожиданного подарка, несомненно, укрепит вашу психологическую опору и поможет преодолеть трудности», — сообщил агентству городских новостей «Москва» психолог Станислав Никулин.

Один из главных плюсов игры «Тайный Санта» — это элемент неожиданности. Да и сама распаковка подарка вызывает у человека огромное удовольствие. Кстати, поэтому так популярны видео блогеров, показывающих, как они распечатывают и открывают те или иные покупки.

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Дарить — приятнее

Кстати, сам выбор подарка, если делать его осознанно, подходить индивидуально, оценивая и личные, и профессиональные качества коллеги, тоже доставит много удовольствия, отмечает психолог. Есть объяснение, почему дарить подарки приятнее, чем получать. Это идет еще от наших далеких предков и основывается на изначальной способности человека делиться пищей.

«За это отвечает лобная доля больших полушарий головного мозга. Кстати, у обезьян эта способность тоже высоко развита по сравнению с другими животными. Если мы спроецируем все сказанное на современное общество, то получим универсальный инструмент для борьбы со стрессом и эмоциональным выгоранием», — сказал Никулин.

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Способ усилить радость

Психолог отмечает, что максимального эффекта от подарка тайного Санты можно добиться, если сюрприз немного подсластить. Так вы доставите еще больше радости от игры.

«Сладости — это быстрые углеводы, которые усиливают выработку гормона серотонина — гормона радости. Эффект от быстрых углеводов в рационе не заставит себя ждать, хотя, конечно, во всем нужно знать меру. Не нужно бороться со стрессом сразу мешком конфет. Берегите себя», — заключил Никулин.

Автор текста:Анна Майская
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