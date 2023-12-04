«Усилите эффект»: психолог Никулин озвучил 2 причины сыграть в «Тайного Санту»

Разобраться в нюансах игры несложно. Поэтому отказываться от такого развлечения на работе не стоит. Так говорят и психологи. Ведь «Тайный Санта» помогает справиться со стрессом и последствиями профессионального выгорания, а они неминуемо накапливаются к Новому году из-за усталости, высоких нагрузок на работе и даже погодных условий — недостатка солнца и короткого светового дня.