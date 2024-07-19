Уникальный случай: у москвички тромбы в легкие попали из вен на руках

Предположительно, первый эпизод тромбоэмболии случился у Надежды еще два десятка лет назад. Родив ребенка, женщина почувствовала недомогание — сильно распухла рука, возникла сильная одышка, но никто не настаивал на дальнейшем обследовании.

Узнала о том, что у нее тромбоэмболия легочной артерии женщина только в 2020-м году — совершенно случайно. Заболевание обнаружилось, когда Надежду отправили на компьютерную томографию с контрастом — после того, как на снимке, сделанном по другому поводу, московские врачи увидели затемнение в ее легких.

Поставив диагноз, врачи начали искать причину заболевания. Женщину так и мучали одышка, слабость, она не могла ходить по лестнице — тут же начинала задыхаться.

Но по данным УЗИ, вены ног и таза были чистыми. Позже выяснилось, что Надежда из тех редких пациентов, у которых тромбообразование происходит в первую очередь в венах рук, что нетипично.