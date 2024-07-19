Уникальный случай: у москвички тромбы в легкие попали из вен на руках

Москвичка Надежда страдала от одышки, слабости, у нее сильно отекали руки, но причина плохого самочувствия выяснилась не сразу. Женщине пришлось поехать в Сибирь, чтобы наконец вылечиться и почувствовать облегчение.
Историю ее болезни врачи называют уникальной, как и у большинства тех, кто столкнулся с тромбоэмболией легочной артерии. У Надежды обнаружилось редкое, до конца не проясненное генетическое нарушение, вызывающее повышенную свертываемость крови. Но многие годы она о нем не догадывалась.
Обнаружили случайно
Предположительно, первый эпизод тромбоэмболии случился у Надежды еще два десятка лет назад. Родив ребенка, женщина почувствовала недомогание — сильно распухла рука, возникла сильная одышка, но никто не настаивал на дальнейшем обследовании.
Узнала о том, что у нее тромбоэмболия легочной артерии женщина только в 2020-м году — совершенно случайно. Заболевание обнаружилось, когда Надежду отправили на компьютерную томографию с контрастом — после того, как на снимке, сделанном по другому поводу, московские врачи увидели затемнение в ее легких.
Поставив диагноз, врачи начали искать причину заболевания. Женщину так и мучали одышка, слабость, она не могла ходить по лестнице — тут же начинала задыхаться.
Но по данным УЗИ, вены ног и таза были чистыми. Позже выяснилось, что Надежда из тех редких пациентов, у которых тромбообразование происходит в первую очередь в венах рук, что нетипично.
Состояние ухудшалось
Лучше Надежде не становилось — она пила очень серьезные препараты, снижающие вязкость крови, но тромбозы повторялись, из-за них развилась сердечная недостаточность и легочная гипертензия.
Женщина решилась сделать баллонную ангиопластику и поехала в Новосибирск, в НМИЦ им. Мешалкина — экспертный центр страны по лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Врачи оценили состояние пациентки и признали — малоинвазивная методика ей уже не поможет, и предложили выполнить большую открытую операцию с искусственным кровообращением. Правый отдел сердца у Надежды растянулся, левый уменьшился, вызывало вопросы и состояние малых и средних ветвей легочных артерий.
«Было очень страшно»
Надежда признается, что решиться на открытую операцию было страшно. «Я из тех людей, кто боится даже уколов. Прорыдав вечер, я согласилась», — рассказывает женщина.
Операция прошла успешно, но восстановление после нее было тяжелым. Надежда долго оставалась в реанимации, сильно похудела. Силы к ней возвращались очень медленно. Но за две недели под присмотром врачей она вновь стала ходить и вернулась в Москву с готовностью к дозированным физическим нагрузкам.
На днях Надежда завершила второй этап реабилитации, состояние у нее заметно улучшилось, она чувствует в себе силы: гуляет, нормально ходит по лестницам, что до операции было сложно из-за одышки. Надежда планирует вернуться к работе, несмотря на то что она напряженная и сидячая.