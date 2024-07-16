Укусил комар: дерматолог Баранова назвала 6 подручных средств, уменьшающих зуд и раздражение

Листья алоэ вера. Это растение известно своими успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Срежьте лист алоэ, выдавите из него сок и нанесите его прямо на место укуса. По мере необходимости можно повторять процедуру несколько раз в день.

Эфирное масло чайного дерева. Оно обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, хорошо снимает зуд и предотвращает развитие инфекции. Смешайте несколько капель масла чайного дерева с кокосовым или оливковым маслом и нанесите на место укуса. Можно так делать 2-3 раза в день.

Мед. Он обладает антибактериальным и противовоспалительным свойствами, а также способен ускорить заживление кожи. Нанесите небольшое количество меда на место укуса и оставьте на 15-20 минут, затем смойте все теплой водой.

Пищевая сода. Помогает нейтрализовать кислотность укуса, уменьшить зуд и воспаление. Смешайте чайную ложку пищевой соды с небольшим количеством воды до образования пасты, потом нанесите эту пасту на место укуса и оставьте там на 10-15 минут, затем смойте. Можно использовать 1-2 раза в день.

Овсянка. Из нее не только можно кашу приготовить, но использовать как успокаивающее средство для кожи. Для этого измельчите овсяные хлопья и смешайте их с водой до образования пасты, нанесите ее на место укуса и тоже оставьте на 10-15 минут, затем смойте. Можно добавить овсянку в ванну и принимать такую ванну в течение 20-30 минут.