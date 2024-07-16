Укусил комар: дерматолог Баранова назвала 6 подручных средств, уменьшающих зуд и раздражение

Конечно, кусают комары не только ночью. Особую активность они проявляют по вечерам, когда спадает зной. Уже не посидишь на улице или пляже в шортах и футболке, чтобы не стать для них легкой добычей. И если одежда еще может спасти руки и ноги от укусов, то лицо так легко не спрячешь. Да и репелленты не всегда под рукой.
Что делать, если все-таки комариной атаки избежать не удалось, а места укусов зудят и чешутся? Врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова
Терапевт, дерматолог, к.м.н.
Листья алоэ вера. Это растение известно своими успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Срежьте лист алоэ, выдавите из него сок и нанесите его прямо на место укуса. По мере необходимости можно повторять процедуру несколько раз в день.
Эфирное масло чайного дерева. Оно обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, хорошо снимает зуд и предотвращает развитие инфекции. Смешайте несколько капель масла чайного дерева с кокосовым или оливковым маслом и нанесите на место укуса. Можно так делать 2-3 раза в день.
Мед. Он обладает антибактериальным и противовоспалительным свойствами, а также способен ускорить заживление кожи. Нанесите небольшое количество меда на место укуса и оставьте на 15-20 минут, затем смойте все теплой водой.
Пищевая сода. Помогает нейтрализовать кислотность укуса, уменьшить зуд и воспаление. Смешайте чайную ложку пищевой соды с небольшим количеством воды до образования пасты, потом нанесите эту пасту на место укуса и оставьте там на 10-15 минут, затем смойте. Можно использовать 1-2 раза в день.
Овсянка. Из нее не только можно кашу приготовить, но использовать как успокаивающее средство для кожи. Для этого измельчите овсяные хлопья и смешайте их с водой до образования пасты, нанесите ее на место укуса и тоже оставьте на 10-15 минут, затем смойте. Можно добавить овсянку в ванну и принимать такую ванну в течение 20-30 минут.
Листья базилика. Эти листья не только станут прекрасным дополнением к блюду, особенно с помидорами, их также можно использовать как средство для наружного применения благодаря соединениям в составе, обладающим противовоспалительным и антибактериальным свойствами. Разомните несколько свежих листьев базилика и нанесите полученный сок на место укуса, оставьте на 10-15 минут и затем смойте. Если есть необходимость, повторите процедуру.
«Если зуд и воспаление не проходят или усиливаются, рекомендуется обратиться к врачу для консультации и возможного лечения», — предупреждает дерматолог.
К слову
Зуд и раздражение, конечно, очень неприятны. Однако, помимо дискомфорта и волдырей на коже, от укусов комаров могут быть проблемы посерьезнее. Стоит помнить, что они бывают переносчиками разных инфекционных заболеваний. Какие болезни чаще всего переносят эти кровососущие и как понять, что вас укусил заразный комар, читайте ЗДЕСЬ.
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