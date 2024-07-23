Уксус от сорняков: эксперт по садоводству рассказала, работает ли этот метод

Чем бы таким полить огород, чтобы сорняки не росли? Химические гербициды вредны, а при высоких температурах воздуха ими можно убить и полезные культуры. Но как насчет уксуса?
23 июля 2024
Садоводы, которые заботятся об экологии, в борьбе с сорняками химические гербициды не жалуют. Но все-таки хочется хоть как-то облегчить огородные хлопоты, поэтому в ход идут народные средства, например уксус.
Уксусная кислота при контакте с сорняками разрушает клеточную стенку растений, из-за чего они теряют влагу и погибают. И все-таки метод спорный.
Доводы «за»
Это дешево. Столовый уксус можно купить за 50 рублей. А бутылка с гербицидом обойдется в 600-1000 рублей.
Это безопаснее. «При использовании в низкой концентрации (менее 5%) и с низкой частотой уксус вряд ли навредит вам или вашим растениям», — говорит фермер и бакалавр садоводства Логан Хейли.
Уксус действует быстро. Согласно данным Службы сельскохозяйственных исследований США, 5%-й раствор уксусной кислоты убивает сорняки в течение 8-48 часов при нанесении непосредственно на верхушку. Концентрированные садовые растворы 20%-й уксусной кислоты могут справиться с нежелательными растениями примерно за два часа. Но чтобы избавиться от агрессивных многолетних растений, может потребоваться больше времени либо повторное опрыскивание.
Эффективен для уничтожения небольших растений. «С помощью бытового уксуса можно легко избавиться от разросшихся мелких сорняков возрастом до двух недель», — говорит фермер.
Отлично подходит для широколиственных растений. По словам эксперта, широколиственные, не злаковые растения быстро погибают после обработки уксусом.
Безопасен для газонов. «Низкие концентрации уксусной кислоты не навредят траве, зато избавят от небольших широколиственных сорняков на газонах», — объясняет садовод.
Не вредит экологии. Уксуспри редком применении разлагается в почве естественным образом. Кроме того, он не содержит солей. А одна из самых больших проблем с химическими гербицидами — это накопление солевых остатков, которые быстро разрушают почву.
В высоких концентрациях опасен для кожи и глаз. При использовании уксуса с содержанием кислоты более 11% без средств индивидуальной защиты можно получить химический ожог. А при попадании в глаза такой раствор способен привести к слепоте. К тому же многим просто не нравится едкий запах уксуса.
Плохо работает с многолетними травами. «Такие многолетние сорняки, как пырей ползучий или чертополох, трудно уничтожить уксусом. Для них могут потребоваться очень высокие концентрации средства (более 20%)», — объясняет эксперт.
Бесполезен для взрослых и крупных растений.
Столовый уксус эффективен лишь против маленьких молодых сорняков, а для уничтожения крупных зрелых растений требуются более высокие концентрации уксусной кислоты — от 10 до 20%.
Не уничтожает корни.
«Уксусная кислота воздействует только на надземные части растений, с которыми она физически соприкасается. Поэтому высыхают лишь листья и стебли, а корни остаются», — говорит садовод.
Вызывает коррозию металлов. Если на грядках есть конструкции из железа, олова или алюминия без защитного покрытия, уксус может их повредить.
Требует повторного нанесения. Возможно, придется распылять уксус несколько раз, чтобы избавиться от сорняков.
Может убить и полезные культуры. «Это средство неизбирательно, поэтому применять его по всему саду — не очень хорошая идея. Уксус может убить ваши растения так же быстро, как и сорняки», — предупреждает Логан Хейли.
В высоких концентрациях вреден для грунта. Садовый уксус, которым уничтожают зрелые и большие сорняки, содержит более 20% кислоты. Такой раствор может очень быстро повредить почву.
«В конечном счете уксус — не лучший вариант борьбы с сорняками. Для многих садоводов ручная прополка, мульчирование и брезент — более надежные альтернативы, — говорит Логан Хейли изданию Epic Gardening. — Лучше использовать уксус только в качестве крайней меры или как часть комплексного контроля».