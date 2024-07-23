Уксус от сорняков: эксперт по садоводству рассказала, работает ли этот метод

В высоких концентрациях опасен для кожи и глаз. При использовании уксуса с содержанием кислоты более 11% без средств индивидуальной защиты можно получить химический ожог. А при попадании в глаза такой раствор способен привести к слепоте. К тому же многим просто не нравится едкий запах уксуса.

Плохо работает с многолетними травами. «Такие многолетние сорняки, как пырей ползучий или чертополох, трудно уничтожить уксусом. Для них могут потребоваться очень высокие концентрации средства (более 20%)», — объясняет эксперт.

Бесполезен для взрослых и крупных растений. Столовый уксус эффективен лишь против маленьких молодых сорняков, а для уничтожения крупных зрелых растений требуются более высокие концентрации уксусной кислоты — от 10 до 20%.

Не уничтожает корни. «Уксусная кислота воздействует только на надземные части растений, с которыми она физически соприкасается. Поэтому высыхают лишь листья и стебли, а корни остаются», — говорит садовод.

Вызывает коррозию металлов. Если на грядках есть конструкции из железа, олова или алюминия без защитного покрытия, уксус может их повредить.

Требует повторного нанесения. Возможно, придется распылять уксус несколько раз, чтобы избавиться от сорняков.

Может убить и полезные культуры. «Это средство неизбирательно, поэтому применять его по всему саду — не очень хорошая идея. Уксус может убить ваши растения так же быстро, как и сорняки», — предупреждает Логан Хейли.