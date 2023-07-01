«Удесятеряют эффект»: нарколог Шуров объяснил, почему нельзя сочетать сигареты и алкоголь

По статистике, около 80% людей, злоупотребляющих спиртными напитками, одновременно еще и активные курильщики. Много и тех, кто курит только тогда, когда выпьет.
Однако два токсина — никотин и алкоголь — не просто удваивают, а едва ли не удесятеряют эффект друг друга. Об этом предупреждает один из ведущих наркологов страны в своей
Главный нарколог клиники «Первый шаг», 650 тыс. подписчиков в YouTube, участник телевизионных программ, судебный эксперт, член Национальной наркологической лиги
Что происходит с организмом, если одновременно пить и курить
Этанол расширяет сосуды и увеличивает восприимчивость тканей к любому воздействию, раздражает слизистую желудка.
Никотин активнее проникает в клетки, раздражает нервную систему, нарушает секрецию желудочного сока и моторику ЖКТ. Организм, ранее подвергшийся воздействию алкоголя, быстрее впитывает сигаретные смолы. Человек может почувствовать тошноту, боль в желудке, усиление сердцебиения. Дезориентация и нарушения координации проявятся сильнее.
По данным ученых исследовательского института Скриппса, курение во время выпивки увеличивает дозу употребляемого алкоголя и ускоряет развитие зависимости. Это происходит потому, что никотин прогоняет сонливость, вызванную спиртным, и человек дольше остается активным.
Одновременное поглощение алкоголя и никотина активизирует системы вознаграждения, и человеку кажется, что он получает больше удовольствия от выпивки.
Исследователи из Центра имиджинга нейродегенеративных заболеваний в Сан-Франциско также доказали, что алкозависимые курильщики подвержены самому высокому риску снижения когнитивных функций по мере старения. Их мозг старится намного быстрее тех, кто страдает только от одной из пагубных привычек.
Что бросать раньше — курить или пить?
Врач НМИЦ онкологии ранее объяснил, что больше влияет на риск развития рака — спиртное или сигареты. По его словам, считать алкоголь прямой причиной появления злокачественной опухоли неправильно, при условии, если вы употребляете его в умеренных количествах.
«Четкой корреляции, тем более с видами напитков, нет», — отмечает доктор. Но надо учитывать, что все люди разные. Кому-то бокал вина раз в месяц — умеренная доза, а другой способен выпить бутылку, и это почти не сказывается на его когнитивных функциях и физических возможностях. «У каждого есть свой внутренний врач, который всегда подсказывает наши рамки и границы», — подчеркивает медик.
Курение же, по словам врача, создает более опасные риски для здоровья, чем алкоголь, — например, для развития рака головы и шеи, пищевода. В сигаретах много канцерогенных веществ. Эта химия и есть самое главное зло. При этом, как добавляет эксперт, на женщин курение действует хуже, чем на мужчин.