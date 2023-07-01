«Удесятеряют эффект»: нарколог Шуров объяснил, почему нельзя сочетать сигареты и алкоголь

«Четкой корреляции, тем более с видами напитков, нет», — отмечает доктор. Но надо учитывать, что все люди разные. Кому-то бокал вина раз в месяц — умеренная доза, а другой способен выпить бутылку, и это почти не сказывается на его когнитивных функциях и физических возможностях. «У каждого есть свой внутренний врач, который всегда подсказывает наши рамки и границы», — подчеркивает медик.