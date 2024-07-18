Топ-тренер Прыгунов объяснил, какая тренировка в спортзале не поможет похудеть

Какой вариант занятий подобрать, если хочется привести в порядок тело и заниматься активно? Какое направление в спортивных занятиях выбрать, чтобы был эффект и не возникало проблем со здоровьем? Есть ли варианты, которые не избиты, интересны и при этом дают активную нагрузку на все тело? Да, можно попробовать кроссфит. Но что это такое и кому он подойдет? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответил Михаил Прыгунов, топовый фитнес-тренер, мастер спорта России по бодибилдингу, обладатель титула абсолютного чемпиона Санкт-Петербурга по классическому бодибилдингу.
Топ-тренер FitStars, мастер спорта России по бодибилдингу, обладатель титула абсолютного чемпиона СПб по классическому бодибилдингу
Кому подойдет кроссфит
CrossFit — это американский бренд, система тренировок, включающая движения из тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики и циклических видов спорта. В России кроссфит — это высокоинтенсивный вид круговых интервальных тренировок на время.
Кроссфит позиционируется как уникальный вид фитнеса, который подходит людям любого возраста и любого уровня подготовленности. И это правда, потому что в него заложена методология, которая строится на развитии уже заложенных физических качеств человека. Кроссфит состоит из функциональных упражнений, которые интуитивно понятны даже самому не подготовленному в плане спорта человеку.
Функциональное движение выполняет определенную роль (функцию) в природе. Например, зашагивания, приседания, залезание, подъем веса, наклоны, подтягивания, ходьба, бег, перенос веса из точки А в точку Б. Если человек не умеет делать упражнения, которые представлены в кроссфите, то тем лучше для его занятий, у него будет возможность научиться их правильно выполнять.
Похудеть не получится
Кроссфит развивает базовые физические качества — это сила, ловкость, скорость, координация, быстрота, точность, гибкость. Часто люди идут на кроссфит, чтобы похудеть. Но этого не получается достичь, потому что высокоинтенсивные тренировки происходят в анаэробной зоне (мышцы при таком режиме начинают работать в бескислородном режиме, жиры почти не сжигаются). Иными словами, подобные тренировки развивают выносливость, но не помогают похудеть.
«Еще люди идут на кроссфит, чтобы позволять себе есть все, что хотят. Человек любит поесть, особенно всякую вреднятину. А чтобы много есть, необходимо сжигать много калорий. Кроссфит помогает в этом, однако тонкость в том, что человек при таких нагрузках может начать есть еще больше, чтобы восполнить потраченную энергию и не чувствовать голод. Но в сжигании калорий кроссфит — хороший помощник», — объясняет тренер.
Плюсы тренировок
Если вы сомневаетесь, стоит ли начинать занятия, оцените плюсы от данного вида активности.
Кроссфит — это групповые тренировки, они подстегивают. Вы можете соревноваться не только с собой, но и, условно говоря, с соседом по залу. Люди стремятся превзойти либо собственный результат, либо результат знакомого или партнера по тренировочной группе. К тому же заниматься в группе весело.
Новизна и разнообразие. Можно научиться делать новое — например, лазить по канату или подтягиваться. Еще кроссфиту присуще разнообразие, каждый раз вы приходите и не знаете, что будет на тренировке.
Преодоление себя. Во время кроссфита люди часто доходят до состояния, при котором становится крайне сложно продолжать работать. Сильно поднимается пульс, учащается дыхание, происходит борьба человека с самим собой — способен он доделать цикл или нет. Это подкупает людей. Возникает спортивный азарт, адреналин. Это мотивирует продолжать занятия и развиваться.
Минусы кроссфита
Если мы говорим про академический кроссфит, то как таковых минусов нет. Практически все зависит от уровня и квалификации тренера.
«Кроссфит — это всегда занятия с тренером. Формируются группы по 10-20 человек, тренер говорит, что делать, учит, держит все под контролем. Самостоятельно занимаются только продвинутые атлеты по своей специальной программе», — продолжает Михаил Прыгунов.
Из возможных подводных камней: когда уровень человека значительно повышается, ему хочется все больше, больше и больше. И вот тогда можно получить травму.
Кроссфит достаточно травмоопасный вид спорта. Он включает упражнения на скорость, на силу, рывки, всевозможные прыжки и так далее. При неправильной технике выполнения все это может привести к травме», — говорит эксперт.