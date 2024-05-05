Техника «Дерево» и еще 10 трюков, как быстро побороть стеснительность

«Мы слишком много о себе думаем. Считаем, что другие тоже думают о нас. Но на самом деле чаще всего в этот момент каждый думает о себе, — рассуждает Вениамин Чуб. — Важно задавать себе вопрос: а что будет в худшем случае? Меня уволят? Вряд ли. От меня отвернутся близкие? Тоже маловероятно. Некая осознанность, честный разговор с самим собой поможет».