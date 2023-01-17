Макароны — это углеводы, значит, их нельзя есть тем, кто следит за весом или пытается похудеть? Ведь это блюдо может вызвать скачок сахара в крови, добавить лишних килограммов и в перспективе даже довести до ожирения? На самом деле не все так однозначно.
Специалисты уверяют, что включение отварных макарон в рацион вовсе не испортит вашу фигуру, говорится в
Макароны как блюдо для худеющих
Полезнее всего макароны из цельнозерновой муки. В 145-граммовой порции содержится 7,7 грамма белка. А это ключевой макроэлемент для похудения. Если вы будете есть достаточно белковой пищи в течение дня, то аппетит автоматически снизится, а чувство сытости будет наступать гораздо быстрее.
Кроме того, цельнозерновые макаронные изделия содержат клетчатку, которая полезна для желудочно-кишечного тракта и насыщает еще качественнее, чем макароны из рафинированной муки.
В каком виде макароны полезнее всего
Эксперт отмечает, что макароны становятся еще полезнее, если их есть не сразу после приготовления, а на следующий день. Дело в том, что оставшиеся со вчерашнего дня макароны, даже если их слегка разогреть, содержат меньше калорий, чем только приготовленные.
После того, как блюдо остынет, углеводы в макаронах преобразуются в резистентный крахмал, его устойчивую форму. То есть уровень глюкозы в крови после употребления макарон подскочит не так сильно. Устойчивый крахмал к тому же ведет себя как пищевые волокна — ферментируется в толстом кишечнике и дает почву для роста полезных бактерий.
К слову, такая «хитрость» касается и других углеводных продуктов. Так что не набрасывайтесь на только-только сваренную картошку, когда от нее еще идет пар, хоть и очень хочется, и не ешьте горячими свежеиспеченный хлеб, кексы или булочки.
Добавим, для эффективного снижения веса не обязательно отказываться от углеводов в рационе, отмечают диетологи. Это даже может быть вредным для здоровья. Достаточно ограничить общее количество калорий, включать в рацион много белка, клетчатки, жирной рыбы, овощей и фруктов.
Если же вам трудно сократить потребление вредных, но очень любимых продуктов вроде тортов, шоколада, булочек или просто хлеба, воспользуйтесь советами диетолога Ридля. Он рассказал про правило 20:80, которое гарантированно поможет похудеть.