Макароны как блюдо для худеющих

Полезнее всего макароны из цельнозерновой муки. В 145-граммовой порции содержится 7,7 грамма белка. А это ключевой макроэлемент для похудения. Если вы будете есть достаточно белковой пищи в течение дня, то аппетит автоматически снизится, а чувство сытости будет наступать гораздо быстрее.

Кроме того, цельнозерновые макаронные изделия содержат клетчатку, которая полезна для желудочно-кишечного тракта и насыщает еще качественнее, чем макароны из рафинированной муки.

В каком виде макароны полезнее всего

Эксперт отмечает, что макароны становятся еще полезнее, если их есть не сразу после приготовления, а на следующий день. Дело в том, что оставшиеся со вчерашнего дня макароны, даже если их слегка разогреть, содержат меньше калорий, чем только приготовленные.

После того, как блюдо остынет, углеводы в макаронах преобразуются в резистентный крахмал, его устойчивую форму. То есть уровень глюкозы в крови после употребления макарон подскочит не так сильно. Устойчивый крахмал к тому же ведет себя как пищевые волокна — ферментируется в толстом кишечнике и дает почву для роста полезных бактерий.

К слову, такая «хитрость» касается и других углеводных продуктов. Так что не набрасывайтесь на только-только сваренную картошку, когда от нее еще идет пар, хоть и очень хочется, и не ешьте горячими свежеиспеченный хлеб, кексы или булочки.