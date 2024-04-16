Страдал от анемии: в Югре врачи помогли мужчине с синдромом «арбузного желудка»

Жителю Нижневартовска врачи долго не могли поставить диагноз. Мужчина несколько лет жаловался на недомогание — постоянную слабость и анемию, но точные причины их возникновения никак не определялись. Изначально анемию списывали на гастрит с выраженной степенью воспаления.
Но оказалось, у мужчины редкая патология, которая может вызывать желудочно-кишечные кровотечения, — синдром GAVE, его еще называют «арбузный желудок». Это сосудистая эктазия (расширение просвета) поверхностных вен антрального отдела желудка — это наиболее низко расположенная часть органа, переходящая в 12-перстную кишку. Площадь антрального отдела — около трети всей поверхности желудка.
Причины и условия возникновения синдрома «арбузного желудка» пока медицине неизвестны, его достаточно трудно диагностировать.
Как ведет себя «арбузный желудок»
«У пациента с таким синдромом постоянно продолжается капиллярное кровотечение из множества поверхностно расположенных сосудов. При первичном обследовании такая проблема может быть ошибочно диагностирована как воспаление», —
Добавим, что постоянное кровотечение приводит к образованию характерных красных вертикальных полос на слизистой оболочке желудка, придавая ей вид арбуза.
Для лечения «арбузного желудка» врачи-эндокскописты больницы в Югре использовали метод аргоноплазменной коагуляции, при котором кровоточащие сосуды прижигают воспламененным газом аргоном.
Мужчине провели три курса коагуляции. После них он почувствовал себя лучше и анализы пришли в норму. Сейчас мужчина уже дома, и болезнь его больше не беспокоит.
Редкая причина анемии
GAVE-синдром хоть и бывает крайне редко, но стоит знать, какими симптомами он проявляется. По
Ключевой метод диагностики — визуализация продольно расположенных эктазированных вен антрального отдела желудка при эндоскопических исследованиях и данные гистологического исследования.
Врачи предупреждают, если у вас снижен гемоглобин и диагностирована железодефицитная анемия, важно пройти обследование — сдать анализы, назначенные терапевтом, не отказываться от обследования желудка и кишечника. Причиной такого состояния и могут быть внутренние кровотечения.