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Страдал от анемии: в Югре врачи помогли мужчине с синдромом «арбузного желудка»

Мужчина долго жаловался на слабость и анемию, ему ставили гастрит, лечили, но все бесполезно. Оказалось, что у него синдром «арбузного желудка». Помогли врачи-эндоскописты.

16 апреля 20241
арбузный желудок
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iStockphoto

Жителю Нижневартовска врачи долго не могли поставить диагноз. Мужчина несколько лет жаловался на недомогание — постоянную слабость и анемию, но точные причины их возникновения никак не определялись. Изначально анемию списывали на гастрит с выраженной степенью воспаления.

Но оказалось, у мужчины редкая патология, которая может вызывать желудочно-кишечные кровотечения, — синдром GAVE, его еще называют «арбузный желудок». Это сосудистая эктазия (расширение просвета) поверхностных вен антрального отдела желудка — это наиболее низко расположенная часть органа, переходящая в 12-перстную кишку. Площадь антрального отдела — около трети всей поверхности желудка.

Причины и условия возникновения синдрома «арбузного желудка» пока медицине неизвестны, его достаточно трудно диагностировать.

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Как ведет себя «арбузный желудок»

«У пациента с таким синдромом постоянно продолжается капиллярное кровотечение из множества поверхностно расположенных сосудов. При первичном обследовании такая проблема может быть ошибочно диагностирована как воспаление», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением окружной больницы Нижневартовска Михаил Рыжиков.  

Добавим, что постоянное кровотечение приводит к образованию характерных красных вертикальных полос на слизистой оболочке желудка, придавая ей вид арбуза.

Для лечения «арбузного желудка» врачи-эндокскописты больницы в Югре использовали метод аргоноплазменной коагуляции, при котором кровоточащие сосуды прижигают воспламененным газом аргоном. 

Мужчине провели три курса коагуляции. После них он почувствовал себя лучше и анализы пришли в норму. Сейчас мужчина уже дома, и болезнь его больше не беспокоит.

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Редкая причина анемии

GAVE-синдром хоть и бывает крайне редко, но стоит знать, какими симптомами он проявляется. По данным клиницистов, основной симптом синдрома «арбузного желудка» — рефрактерная анемия, требующая постоянного приема препаратов железа.

Ключевой метод диагностики — визуализация продольно расположенных эктазированных вен антрального отдела желудка при эндоскопических исследованиях и данные гистологического исследования.

Врачи предупреждают, если у вас снижен гемоглобин и диагностирована железодефицитная анемия, важно пройти обследование — сдать анализы, назначенные терапевтом, не отказываться от обследования желудка и кишечника. Причиной такого состояния и могут быть внутренние кровотечения.

Автор текста:Анна Майская
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