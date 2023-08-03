Илья Ильич Мечников (15 мая 1845 года — 15 июля 1916 года) — один из самых известных ученых-биологов не только в нашей стране, но и в мире. Он открыл явление фагоцитоза и впервые в истории медицины показал, что целебные силы организма связаны с особой группой клеток, названных им фагоцитами. В многолетней научной дискуссии между сторонниками фагоцитарной теории иммунитета Мечникова и гуморальной Пауля Эрлиха фактически были раскрыты многие механизмы иммунитета и родилась иммунология. Оба оказались правы, поэтому получили вместе в 1908 году Нобелевскую премию.