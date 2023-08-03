Илья Ильич Мечников (15 мая 1845 года — 15 июля 1916 года) — один из самых известных ученых-биологов не только в нашей стране, но и в мире. Он открыл явление фагоцитоза и впервые в истории медицины показал, что целебные силы организма связаны с особой группой клеток, названных им фагоцитами. В многолетней научной дискуссии между сторонниками фагоцитарной теории иммунитета Мечникова и гуморальной Пауля Эрлиха фактически были раскрыты многие механизмы иммунитета и родилась иммунология. Оба оказались правы, поэтому получили вместе в 1908 году Нобелевскую премию.
Кроме того, именно Мечникова называют одним из отцов геронтологии. Его день рождения, 15 мая, сторонники продления жизни отмечают как праздник.
Многие из высказываний ученого до сих актуальны. Вот несколько из его самых ярких цитат.
Пустые тревоги, страхи болезней и бед, которые редко оправдываются, — это просто вредные привычки. Надлежащим проветриванием и освещением сознания можно выработать в себе хладнокровие, самообладание и настоящую храбрость.
Для нормального цикла жизни нужно сначала много и долго учиться, затем нужно много и долго учить.
Книга «Этюды о природе человека»
Чахотка распространяется вовсе не вследствие несовершенства науки, а вследствие невежества и беспечности населения.
Книга «Этюды о природе человека»
Выживают не лучшие, а более ловкие.
Книга «Этюды оптимизма»
Лица, желающие сохранить сколько возможно долее умственные силы и совершить по возможности полный цикл жизни, должны вести очень умеренный образ жизни и следовать правилам рациональной гигиены.
Старость наша есть болезнь, которую нужно лечить, как всякую другую.
Книга «Этюды оптимизма»
Можно утверждать на основании научных доказательств, что организм наш заключает вполне бессмертные элементы — яички и семенные тела. Так как клетки эти одарены самостоятельной жизнью и проявляют некоторые свойства, относящиеся к разряду психических явлений, то можно бы серьезно поставить вопрос о бессмертии души.
Книга «Этюды о природе человека»