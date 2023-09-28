Следуйте этим правилам, если решили устроить фотосессию с осенней листвой

Иногда бывает, что дети начинают кашлять и чихать просто во время прогулки в парке, без близкого контакта с листьями. В некоторых случаях люди жалуются на симптомы аллергии через несколько часов после прогулки. А порой проявления сохраняются на протяжении нескольких дней.