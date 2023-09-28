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Следуйте этим правилам, если решили устроить фотосессию с осенней листвой

Опавшая яркая листва выглядит эстетично, но увы, при этом может представлять реальную опасность для вашего здоровья. Детские поделки из нее тоже могут стать причиной болезней.

28 сентября 20231
Следуйте этим правилам, если решили устроить фотосессию с осенней листвой
Источник:
Kireyonok_Yuliya — Freepik.com

Сентябрь и октябрь — живописное время. В золотую осень идея устроить в листве фотосессию и сделать парочку ярких кадров для соцсетей кажется привлекательной.

Однако врачи предупреждают: опавшие листья могут быть по-настоящему опасны для вашего здоровья. О том, как не причинить себе вреда, рассказала педиатр «Инвитро-Юг» Татьяна Немальцева.

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Яркие листья — отличная среда для развития плесени, которая выделяет микотоксины. Эти вещества могут быть крайне опасны. Грибки Aspergillus, например, провоцируют инфекционную болезнь — аспергиллез. А еще споры плесневых грибов ученые считают сильными аллергенами, что особенно опасно для людей с патологиями органов дыхания.

Однако на этом опасности листвы не заканчиваются. На них еще и оседают пыль, шерсть животных и частички их экскрементов. Это не только неприятно, но и может спровоцировать аллергию или конъюнктивит.

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А что по поводу поделок из желудей и листьев? Для детей полезно делать что-то своими руками, это помогает развить мелкую моторику. Однако осенью у малышей часто обостряются аллергии, поэтому листья могут спровоцировать негативную реакцию.

Иногда бывает, что дети начинают кашлять и чихать просто во время прогулки в парке, без близкого контакта с листьями. В некоторых случаях люди жалуются на симптомы аллергии через несколько часов после прогулки. А порой проявления сохраняются на протяжении нескольких дней.

Кроме того, в листве могут лежать острые предметы: осколки бутылок, проволока. Поэтому игры с ней могут закончиться ранением. А учитывая, что листья изначально не слишком чистые, есть риск, что прогулка закончится столбняком.

Если вдруг вы все-таки поранились во время прогулки, вспомните, есть ли у вас прививка. Кроме того, важно обработать и перевязать рану.

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Что делать, если фотосессию в листьях сделать очень хочется? Если у вас нет аллергий, спасет обычная гигиена: постарайтесь до и после помыть или обработать руки. Пока руки грязные, лицо лучше не трогать.

Если у вас бывают приступы аллергии осенью, не забывайте носить с собой антигистаминные препараты.

Автор текста:Дарья Гапионок
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