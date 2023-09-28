Следуйте этим правилам, если решили устроить фотосессию с осенней листвой

Сентябрь и октябрь — живописное время. В золотую осень идея устроить в листве фотосессию и сделать парочку ярких кадров для соцсетей кажется привлекательной.
Однако врачи предупреждают: опавшие листья могут быть по-настоящему опасны для вашего здоровья. О том, как не причинить себе вреда, рассказала педиатр «Инвитро-Юг» Татьяна Немальцева.
Яркие листья — отличная среда для развития плесени, которая выделяет микотоксины. Эти вещества могут быть крайне опасны. Грибки Aspergillus, например, провоцируют инфекционную болезнь — аспергиллез. А еще споры плесневых грибов ученые считают сильными аллергенами, что особенно опасно для людей с патологиями органов дыхания.
Однако на этом опасности листвы не заканчиваются. На них еще и оседают пыль, шерсть животных и частички их экскрементов. Это не только неприятно, но и может спровоцировать аллергию или конъюнктивит.
А что по поводу поделок из желудей и листьев? Для детей полезно делать что-то своими руками, это помогает развить мелкую моторику. Однако осенью у малышей часто обостряются аллергии, поэтому листья могут спровоцировать негативную реакцию.
Иногда бывает, что дети начинают кашлять и чихать просто во время прогулки в парке, без близкого контакта с листьями. В некоторых случаях люди жалуются на симптомы аллергии через несколько часов после прогулки. А порой проявления сохраняются на протяжении нескольких дней.
Кроме того, в листве могут лежать острые предметы: осколки бутылок, проволока. Поэтому игры с ней могут закончиться ранением. А учитывая, что листья изначально не слишком чистые, есть риск, что прогулка закончится столбняком.
Если вдруг вы все-таки поранились во время прогулки, вспомните, есть ли у вас прививка. Кроме того, важно обработать и перевязать рану.
Что делать, если фотосессию в листьях сделать очень хочется? Если у вас нет аллергий, спасет обычная гигиена: постарайтесь до и после помыть или обработать руки. Пока руки грязные, лицо лучше не трогать.
Если у вас бывают приступы аллергии осенью, не забывайте носить с собой антигистаминные препараты.