Слава богу, пятница! Психологи объяснили, в каких ситуациях человек больше пьет

«Люди не пьют больше в дни, когда у них происходит что-то плохое, но при этом более склонны к обильным возлияниям в дни с высоким уровнем положительного воздействия, — пишут исследователи. — При этом даже те участники исследования, которые сами признавали, что у них есть мотивационная тенденция пить, чтобы справиться с ситуацией и лучше себя чувствовать, действительно принимали больше алкоголя в целом, но не в те дни, когда у них что-либо случалось».