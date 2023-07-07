Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Слава богу, пятница! Психологи объяснили, в каких ситуациях человек больше пьет

Бокал пенного или рюмка чего покрепче часто становятся неотъемлемой частью застолий по любому поводу — радостному или грустному.

7 июля 2023
Слава богу, пятница! Психологи объяснили, в каких ситуациях человек больше пьет
Источник:
IStockphoto

К людям, которые ушли в штопор по тому или иному поводу, многие относятся снисходительно. Например, поводом для обильных возлияний может стать увольнение с работы или рождение ребенка. При этом лояльнее относятся к тем, у кого произошло что-то плохое — мол, топят горе в вине, что поделать…

Тем не менее международная группа психологов решила проверить, при каких обстоятельствах люди пьют больше. Они провели метаанализ результатов 69 исследований, в которых их коллеги изучали связи между настроением и уровнем выпитого. В общей сложности в них принимали участие более 12 тысяч человек из США, Канады, Австралии, Франции.

Результаты опубликовали в журнале Psychological Bulletin. И все мифы были разбиты в пух и прах. Оказалось, все в точности наоборот: мы пьем больше, когда счастливы и в хорошем настроении.

Читайте также

«Люди не пьют больше в дни, когда у них происходит что-то плохое, но при этом более склонны к обильным возлияниям в дни с высоким уровнем положительного воздействия, — пишут исследователи. — При этом даже те участники исследования, которые сами признавали, что у них есть мотивационная тенденция пить, чтобы справиться с ситуацией и лучше себя чувствовать, действительно принимали больше алкоголя в целом, но не в те дни, когда у них что-либо случалось».

Ученые предположили: это связано с тем, что алкоголь люди обычно употребляют вечером, по выходным, в компании. А днем, когда негатива больше, они справляются с ним другими способами — например, едят больше обычного.

«При этом поведение, связанное с употреблением алкоголя, само по себе может сделать людей общительнее, — сказано в исследовании. — К тому же позитивный настрой просто усиливается в ожидании мероприятий с выпивкой (эффект „слава богу, сегодня пятница“), которые часто носят социальный характер».

Читайте также

Кстати, ранее ученые назвали черту характера, которая способна довести до алкоголизма. Оказывается, самый высокий шанс стать алкоголиком у перфекционистов.

«Повышенная самокритика и нереалистичные стандарты связаны с употреблением алкоголя, — пришли к выводу ученые из Общества исследователей алкоголизма. — Перфекционисты стремятся к идеалу, эта цель порождает чувство неудачи».

Автор текста:Ирина Себелева

В статье использованы материалы издания Psychologies.

Материалы по теме