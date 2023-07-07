Слава богу, пятница! Психологи объяснили, в каких ситуациях человек больше пьет

К людям, которые ушли в штопор по тому или иному поводу, многие относятся снисходительно. Например, поводом для обильных возлияний может стать увольнение с работы или рождение ребенка. При этом лояльнее относятся к тем, у кого произошло что-то плохое — мол, топят горе в вине, что поделать…
Тем не менее международная группа психологов решила проверить, при каких обстоятельствах люди пьют больше. Они провели метаанализ результатов 69 исследований, в которых их коллеги изучали связи между настроением и уровнем выпитого. В общей сложности в них принимали участие более 12 тысяч человек из США, Канады, Австралии, Франции.
Результаты опубликовали в журнале
«Люди не пьют больше в дни, когда у них происходит что-то плохое, но при этом более склонны к обильным возлияниям в дни с высоким уровнем положительного воздействия, — пишут исследователи. — При этом даже те участники исследования, которые сами признавали, что у них есть мотивационная тенденция пить, чтобы справиться с ситуацией и лучше себя чувствовать, действительно принимали больше алкоголя в целом, но не в те дни, когда у них что-либо случалось».
Ученые предположили: это связано с тем, что алкоголь люди обычно употребляют вечером, по выходным, в компании. А днем, когда негатива больше, они справляются с ним другими способами — например, едят больше обычного.
«При этом поведение, связанное с употреблением алкоголя, само по себе может сделать людей общительнее, — сказано в исследовании. — К тому же позитивный настрой просто усиливается в ожидании мероприятий с выпивкой (эффект „слава богу, сегодня пятница“), которые часто носят социальный характер».
Кстати, ранее ученые назвали черту характера, которая способна довести до алкоголизма. Оказывается, самый высокий шанс стать алкоголиком у перфекционистов.
«Повышенная самокритика и нереалистичные стандарты связаны с употреблением алкоголя, — пришли к выводу ученые из Общества исследователей алкоголизма. — Перфекционисты стремятся к идеалу, эта цель порождает чувство неудачи».