Сказать свое «фи» и не обидеть другого: психолог рассказал о простом способе не доводить до скандала

По словам клинического психолога Дениса Долгова, есть простой прием, который помогает в сложных ситуациях решать конфликты, при этом не доводя до взаимных обид и накала негативных эмоций. Для этого надо вести разговор, описывая свои чувства и пожелания, вместо того чтобы задевать и обвинять другого. Этот психологический прием называется «я-высказывание», в этом случае ваши фразы будут начинаться с личных местоимений «я», «мне» или «меня».
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
«"Я-высказывания» могут использоваться как прием для смягчения или предотвращения конфликта, в противовес которому идут «ты-высказывания», в которых говорящий ссылается на поступки партнера и его ошибки, выражает свою мысль через обвинения, а не через свои эмоции, вызванные теми же событиями», —
Как отметил эксперт, «я-высказывания» — это основа конструктивного диалога. Специалист привел несколько примеров подобных высказываний и предложил сравнить, какое из них вам самим понравилось бы больше и вызвало нужную реакцию.
«Что ты все время орешь?!» или «Когда на меня кричат, я расстраиваюсь и не могу продолжать общение».
«Ты никогда не слушаешь меня» или «Мне бывает обидно, когда я говорю, а меня не слушают».
Скорее всего, большинство предпочли бы, чтобы с ними говорили по второму варианту.
«"Я-высказывание» может быть более развернутым, с обоснованием вашего эмоционального состояния и описанием предпочтительного поведения партнера. В итоге вместо фразы «Ты снова опоздал» мы получаем: «Я волнуюсь, когда друзья опаздывают, потому что мне кажется, что с ними что-то случилось. Мне бы хотелось, чтобы мне звонили в случае опоздания"», — добавил психолог.
5 правил «здоровой» ссоры
Без ссор не может обойтись ни одна пара, и это нормально: они помогают лучше узнать и понять партнера. Однако слишком часто этого делать не стоит, иначе и до расставания не далеко. А еще важно ссориться правильно. Ранее психологи рассказывали, как ссориться, чтобы не разрушить отношения.
Используйте «я-фразы», о которых уже говорилось выше.
Не называйте это ссорой. Психологи советуют не воспринимать возникшее разногласие в паре как борьбу, противостояние и конфликт.
Не обесценивайте чувства другого. Когда вы спорите по поводу ситуации, не устраивающей одного из вас, сначала надо дать возможность высказаться и ни в коем случае не обесценивать чувства друг друга. Например, не стоит говорить: «Ну это же ерунда, тут нет никаких поводов для беспокойства!»
Говорите здесь и сейчас. Иногда проблема, из-за которой вы спорите, может напомнить вам о другом конфликте в прошлом. Но это вовсе не значит, что его надо обязательно припоминать и поднимать прошлые разногласия.
Сделайте перерыв. Если эмоции во время ссоры зашкаливают, понять друг друга будет сложно. В этом случае стоит прерваться и вернуться к разговору позднее.