Сказать свое «фи» и не обидеть другого: психолог рассказал о простом способе не доводить до скандала

Используйте «я-фразы», о которых уже говорилось выше.

Не называйте это ссорой. Психологи советуют не воспринимать возникшее разногласие в паре как борьбу, противостояние и конфликт.

Не обесценивайте чувства другого. Когда вы спорите по поводу ситуации, не устраивающей одного из вас, сначала надо дать возможность высказаться и ни в коем случае не обесценивать чувства друг друга. Например, не стоит говорить: «Ну это же ерунда, тут нет никаких поводов для беспокойства!»

Говорите здесь и сейчас. Иногда проблема, из-за которой вы спорите, может напомнить вам о другом конфликте в прошлом. Но это вовсе не значит, что его надо обязательно припоминать и поднимать прошлые разногласия.