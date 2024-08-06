Швея из Вьетнама призналась, что не спит уже 30 лет — как такое возможно

Сейчас Ким утверждает, что не спит уже в течение 30 лет. Она говорит, что со здоровьем у нее все в порядке, «мозг начеку» и «глаза все еще блестят, хотя и немного желтые». Действительно ли женщина никогда не спит, пока никто не проверял.