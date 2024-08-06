Швея из Вьетнама призналась, что не спит уже 30 лет — как такое возможно

Нгуен Нгок Мой Ким, 49-летняя вьетнамская швея из провинции Лонг Ан, что к юго-западу от Хошимина, уже известна всему миру. Ее «бессонная» история многих заставила задуматься о границах человеческих возможностей.
В детстве зачитывалась допоздна
Ким утверждает, что не спала уже 30 лет. И это заявление шокирует, ведь сон является одним из фундаментальных потребностей человеческого организма, он нужен, как минимум, для восстановления и регенерации.
Тем не менее Ким говорит, что просто не испытывает потребности во сне. Это началось еще в детстве, когда девочка часто засиживалась допоздна, погружаясь в увлекательные истории книг и комиксов. Постепенно привычка не спать по ночам превратилась в образ жизни.
Открыла свой магазин
В 1994 году Ким открыла свое ателье и небольшой магазинчик, и необходимость успеть выполнить все заказы лишь укрепила ее желание бодрствовать все больше. Женщина утверждает, что не могла позволить себе поспать, опасаясь отстать от графика.
Поначалу ей было непросто, Ким постоянно засыпала на ходу, работала во сне, допускала множество ошибок, теряла равновесие, падала и даже попадала в аварии. Но с течением времени ее организм как будто бы адаптировался к отсутствию сна. С тех пор женщина больше не может заснуть.
Сейчас Ким утверждает, что не спит уже в течение 30 лет. Она говорит, что со здоровьем у нее все в порядке, «мозг начеку» и «глаза все еще блестят, хотя и немного желтые». Действительно ли женщина никогда не спит, пока никто не проверял.
Как такое возможно
Научное объяснение феномену пока отсутствует. Высказываются предположения, что Ким может страдать от редкого генетического нарушения, которое изменяет ее биологические часы. Однако ученые осторожно отмечают, что, прежде чем делать выводы, необходимо провести глубокое медицинское обследование.
Возможно, в случае с Ким действуют не биологические, а психологические факторы. Ее желание успеть все и не отстать от графика может блокировать естественную потребность в сне. Некоторые специалисты говорят о возможности «гиперсознания», когда человек сознательно контролирует свой сон. Однако это все еще предположения, требующие дальнейших исследований.