Сердечный, головной, желудочный: способы обуздать три вида голода и наконец похудеть

Эксперт добавила, что использование еды в качестве награды или средства для поднятия настроения время от времени — это не обязательно плохо. Важно, чтобы еда не стала единственным или основным способом преодоления трудностей. В такие моменты нас обычно тянет на сладкое, что часто связано с воспоминаниями из детства, ведь именно сладостями родители обычно утешают или поощряют своих детей.