Вы не поверите, но даже йогурт и хлеб: кардиолог назвала ультраобработанные продукты

Не всегда понятно, что можно отнести к вредным ультраобработанным продуктам и от покупки чего, собственно, надо как можно чаще отказываться. Врач-кардиолог Ольга Бокерия в своем
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
По словам кардиолога, к ультраобработанным относятся продукты, которые подвергаются серии процессов, включая извлечение и химическую модификацию веществ (например, масел, крахмала, подсластителей, эмульгаторов), а также сборку немодифицированных и модифицированных пищевых веществ и добавок, предварительную обжарку, формование и окрашивание. В числе таких продуктов, которые продаются в магазинах:
сладкие безалкогольные напитки — соки, газировка;
хлопья для завтрака;
фастфуд;
соленые закуски;
хлеб промышленного производства;
сладости;
некоторые консервированные продукты;
блюда быстрого приготовления;
полуфабрикаты;
энергетические батончики;
куриные и рыбные наггетсы;
хот-доги;
фруктовые напитки;
ароматизированный йогурт.
По словам Ольги Бокерии, в зависимости от степени обработки продукты делятся на три группы.
Минимально обработанные. Этот метод включает очистку, измельчение, сушку, ферментацию, пастеризацию, охлаждение, замораживание и другие процессы без добавления веществ в продукты. Это могут быть например, замороженные фрукты или овощи, молоко, простой несладкий йогурт или чай.
Обработанные кулинарные ингредиенты. Такая обработка подразумевает прессование, дробление, измельчение и переработку натуральных продуктов для получения ингредиентов, которые используются для приготовления еды и приправ. Например, растительные масла первого отжима, масло, сливки или сахар.
Обработанные. В этот список входят продукты, прошедшие консервирование, маринование, копчение, отверждение, а также алкогольную и неалкогольную ферментацию. В их числе консервированные овощи и фрукты, соленые орехи, копченая рыба, вино, квас.
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