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Вы не поверите, но даже йогурт и хлеб: кардиолог назвала ультраобработанные продукты

Врачи постоянно призывают снижать количество ультраобработанных продуктов в своем рационе. Считается, что частое их употребление повышает риски серьезных болезней, включая проблемы с сердцем и рак.

12 июня 2024Обсудить
Вы не поверите, но даже йогурт и хлеб: кардиолог назвала ультраобработанные продукты
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iStockphoto

Не всегда понятно, что можно отнести к вредным ультраобработанным продуктам и от покупки чего, собственно, надо как можно чаще отказываться. Врач-кардиолог Ольга Бокерия в своем телеграм-канале объяснила подписчикам, какие бывают методы обработки продуктов, и привела примеры.

Ольга Бокерия
Кардиология

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

По словам кардиолога, к ультраобработанным относятся продукты, которые подвергаются серии процессов, включая извлечение и химическую модификацию веществ (например, масел, крахмала, подсластителей, эмульгаторов), а также сборку немодифицированных и модифицированных пищевых веществ и добавок, предварительную обжарку, формование и окрашивание. В числе таких продуктов, которые продаются в магазинах:

  • сладкие безалкогольные напитки — соки, газировка;

  • хлопья для завтрака;

  • фастфуд;

  • соленые закуски;

  • хлеб промышленного производства;

  • сладости;

  • некоторые консервированные продукты;

  • блюда быстрого приготовления;

  • полуфабрикаты;

  • энергетические батончики;

  • куриные и рыбные наггетсы;

  • хот-доги;

  • фруктовые напитки;

  • ароматизированный йогурт.

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По словам Ольги Бокерии, в зависимости от степени обработки продукты делятся на три группы.

  • Минимально обработанные. Этот метод включает очистку, измельчение, сушку, ферментацию, пастеризацию, охлаждение, замораживание и другие процессы без добавления веществ в продукты. Это могут быть например, замороженные фрукты или овощи, молоко, простой несладкий йогурт или чай.

  • Обработанные кулинарные ингредиенты. Такая обработка подразумевает прессование, дробление, измельчение и переработку натуральных продуктов для получения ингредиентов, которые используются для приготовления еды и приправ. Например, растительные масла первого отжима, масло, сливки или сахар.

  • Обработанные. В этот список входят продукты, прошедшие консервирование, маринование, копчение, отверждение, а также алкогольную и неалкогольную ферментацию. В их числе консервированные овощи и фрукты, соленые орехи, копченая рыба, вино, квас.

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Автор текста:Анастасия Романова
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