Вы не поверите, но даже йогурт и хлеб: кардиолог назвала ультраобработанные продукты

Не всегда понятно, что можно отнести к вредным ультраобработанным продуктам и от покупки чего, собственно, надо как можно чаще отказываться. Врач-кардиолог Ольга Бокерия в своем телеграм-канале объяснила подписчикам, какие бывают методы обработки продуктов, и привела примеры.