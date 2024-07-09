Самые вредные летние прически, из-за которых можно лишиться волос

С помощью прически можно подчеркнуть свою индивидуальность, почувствовать себя более уверенными и привлекательными. А для любителей моды это еще и возможность следить за трендами и пробовать что-то необычное. Но далеко не все варианты безопасны, а некоторые и вовсе могут лишить волос.
По словам трихолога Виктории Толстоносовой, в разное время года волосы меняют состояние из-за воздействия окружающей среды. Поэтому лучше адаптировать прическу и укладку под погоду, выбирая оптимальные варианты для каждого сезона. Важно: не забывайте их чередовать, чтобы волосы могли отдохнуть от механического воздействия.
Трихолог, нутрициолог
К примеру, летом специалист советует женщинам отдавать предпочтение распущенным локонам или низким свободным пучкам, а также стараться меньше пользоваться горячими стайлерами, защищая волосы от солнечных лучей.
Так к каким же прическам летом стоит отнестись с особой осторожностью? Виктория Толстоносова назвала 3 варианта, которые могут надолго испортить ваши волосы.
1. Африканские косички
Тугое плетение прядей создает сильное давление на кожу головы, что повышает риск повреждения волосяных фолликулов, вызывает слабость и ломкость локонов.
Кроме того, плотные косички часто трутся между собой или об одежду, что повышает вероятность появления секущихся кончиков. Но это еще полбеды. Из-за ограниченной микроциркуляции крови в тканях могут пострадать волосяные луковицы, а это уже чревато потерей волос.
Ну и наконец можно заработать перхоть. Срок ношения африканских кос достаточно длительный, и все это время кожа головы не очищается должным образом от кожного сала. Это часто и провоцирует образование перхоти.
2. Тугой высокий хвост
По словам трихолога, из-за использования тугих резинок и постоянного натяжения прядей вы рискуете потерять часть волос.
«Особенно это касается лобно-височной зоны. Может дойти даже до фронтальной фиброзной алопеции. Тугая прическа деформирует линию лба, заставляя кожу все больше и больше подниматься», — предупреждает Виктория Толстоносова.
Воздействие резинок травмирует и сам стержень волоса, в результате чего он становится ломким и посеченным.
Кроме того, чтобы придать укладке гладкость, девушки часто применяют фиксирующие косметические средства. Эксперт напомнила, что стайлинговые продукты надо регулярно смывать, поскольку их избыток приводит к развитию себореи.
3. Накладные пряди, наращивание
Как говорит трихолог, искусственно наращенные пряди нередко сильно вредят натуральным волосам.
«Неправильное или слишком тугое прикрепление материалов при наращивании оказывает давление на волосяные фолликулы. Такая процедура способствует формированию воспалительных и разрушительных процессов, плохо влияет на состояние и качество волос», — говорит трихолог.
Например, использование накладных прядей большого размера или веса приведет к ломкости и выпадению ваших собственных волос.
А некачественные материалы для наращивания, которые иногда содержат агрессивные химические вещества, могут быть небезопасны для структуры натуральных волос — они сделают их пересушенными и тусклыми.
Кроме прочего, недостаточная гигиена или некорректное использование таких прядей способны вызывать раздражение кожи головы. В результате можно получить забитые поры, зуд, перхоть и другие неприятности.
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