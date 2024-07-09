Самые вредные летние прически, из-за которых можно лишиться волос

С помощью прически можно подчеркнуть свою индивидуальность, почувствовать себя более уверенными и привлекательными. А для любителей моды это еще и возможность следить за трендами и пробовать что-то необычное. Но далеко не все варианты безопасны, а некоторые и вовсе могут лишить волос.