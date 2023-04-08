Рецепт вафель для правильного питания: готовим фигуру к лету

Рецепт полезных цельнозерновых вафель без рафинированного сахара для полезного завтрака. Они готовятся из продуктов, которые вы используете в повседневной жизни. А если вы случайно приготовите большую порцию, то оставьте ее на потом к десерту с ягодами и вареньем.
Почему вафли из цельнозерновой муки полезные?
Цельнозерновая мука. Цельнозерновая мука богаче, чем обычная мука, клетчаткой. Клетчатка дольше сохраняет чувство сытости и снижает скачки уровня сахара в крови.
Меньше сахара. Вместо него лучше использовать мед и натуральный сироп.
Натуральные ингредиенты. В рецепте нет чрезмерно обработанных продуктов и консервантов.
Ингредиенты для приготовления полезных вафель (на 3 порции)
Мука цельнозерновая — 200 г.
Можно использовать цельнозерновую муку. Будьте готовы, что эти вафли будут не такими пышными, как обычные. Но на вкус это не повлияет. Если вы хотите приготовить этот рецепт без глютена, используйте гречневую муку.
Яйца — 1 шт.
Используются для загустения цельнозерновых вафель.
Молоко — 300 мл.
Можно использовать любое молоко, даже растительное. Отлично подойдет миндальное.
Мед — 3 ст. ложки.
Для приготовления этих полезных вафель подойдет любой жидкий мед или натуральный сироп.
Масло — 1 ст. ложка.
Вы можете использовать растопленное сливочное масло. Также подойдет оливковое или подсолнечное.
Соль — по вкусу.
Разрыхлитель — четверть чайной ложки.
Ваниль — по вкусу.
Как приготовить полезные вафли
1. В большой миске для смешивания слегка взбейте яйца. Добавьте молоко, жидкий мед, масло, ваниль, разрыхлитель и соль. Взбейте до получения однородной массы. Добавьте цельнозерновую муку и хорошо перемешайте.
2. Хорошо разогрейте вафельницу. Объем теста зависит от размера вашей вафельницы. В среднем на вафлю уходит примерно 1/3 стакана. Смазывать вафельницу маслом не нужно, так как в рецепте его используется достаточно. Но если вафли все равно прилипают к металлу, можете добавить больше масла.
3. Сверху полейте вафли медом или сиропом. Можно добавить свежие ягоды. А для придания теплоты и восхитительного привкуса добавьте щепотку корицы.
Советы для пышного теста
Поскольку в этом рецепте используется цельнозерновая мука, у вас получатся не самые пышные вафли. Однако есть некоторые вещи, которые вы все равно можете сделать.
Отделите желток от яичных белков. Взбейте белки до образования мягких пиков и добавьте их обратно в тесто.
Дайте тесту постоять. Оставьте тесто постоять, пока вафельница разогревается. Таким образом вы даете разрыхлителю больше времени, чтобы подействовать.
Не переборщите с мукой. Тщательно отмеряйте ингредиенты, особенно муку. Удобно использовать мерные стаканчики.