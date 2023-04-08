Рецепт вафель для правильного питания: готовим фигуру к лету

Как приготовить полезные вафли

1. В большой миске для смешивания слегка взбейте яйца. Добавьте молоко, жидкий мед, масло, ваниль, разрыхлитель и соль. Взбейте до получения однородной массы. Добавьте цельнозерновую муку и хорошо перемешайте.

2. Хорошо разогрейте вафельницу. Объем теста зависит от размера вашей вафельницы. В среднем на вафлю уходит примерно 1/3 стакана. Смазывать вафельницу маслом не нужно, так как в рецепте его используется достаточно. Но если вафли все равно прилипают к металлу, можете добавить больше масла.

3. Сверху полейте вафли медом или сиропом. Можно добавить свежие ягоды. А для придания теплоты и восхитительного привкуса добавьте щепотку корицы.