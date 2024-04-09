Раньше, чем вы думали: врачи рассказали, когда пора выбрасывать тушь для ресниц

Более того, если у вас была глазная инфекция, выбросить придется и почти новую тушь, не дожидаясь сроков, рекомендованных врачами, иначе есть риск снова занести в глаза болезнетворные бактерии. И уж тем более нельзя делиться тушью с другим человеком. Так вы заразите свою косметику чужими бактериями, что может вызвать глазные инфекции.