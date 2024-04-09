Раньше, чем вы думали: врачи рассказали, когда пора выбрасывать тушь для ресниц

Жжение в глазах, слезоточивость, отекшие красные веки, ресницы склеиваются и выпадают — так проявляется глазная болезнь стафилококковый блефарит. Вдобавок может появиться ячмень. А в тяжелых случаях разрушаются ресничные фолликулы и образуются язвы.
Все эти «прелести» возникают, если очень долго пользоваться одним тюбиком туши для ресниц. Казалось бы, производитель указал срок годности. Но ориентироваться лишь на эти цифры нельзя. И даже знак PAO (Period after Opening — период после вскрытия) в виде открытой банки на упаковке в два раза преувеличивает допустимые сроки использования косметики.
Так, на тюбике туши обычно пишут, что после первого применения пользоваться этим продуктом можно не дольше 6 месяцев. Однако врачи рекомендуют выбрасывать вскрытую тушь уже спустя 3 месяца ежедневного использования.
Офтальмологи из Колледжа оптометрии Северо-Восточного государственного университета Оклахомы провели исследование, в котором участвовали 40 женщин от 18 до 39 лет. Все они должны были пользоваться одной из двух предложенных марок неводостойкой туши с одинаковым сроком годности, купленной в один и тот же день.
Ежедневно участницы эксперимента наносили косметику на нижние и верхние веки в течение трех месяцев. А потом исследователи забрали тюбики и проверили их в лаборатории.
«Рост микроорганизмов был обнаружен в 36,4% исследуемых пробирок. Большинство обнаруженных микроорганизмов — Staphylococcus epidermidis (эпидермальный стафилококк), другие виды Streptococcus и грибы», —
Микробные организмы обычно присутствуют на ресницах человека. Когда кисточка с тушью касается волосков, микробы проникают в тюбик, где начинают активно размножаться.
«Мы не пытались оценить количество бактерий или грибов, присутствующих в пробирках. Но рекомендуем менять тушь после трех месяцев ежедневного использования. А при дальнейшем изучении может быть оправдана и более частая замена», — говорят офтальмологи.
Более того, если у вас была глазная инфекция, выбросить придется и почти новую тушь, не дожидаясь сроков, рекомендованных врачами, иначе есть риск снова занести в глаза болезнетворные бактерии. И уж тем более нельзя делиться тушью с другим человеком. Так вы заразите свою косметику чужими бактериями, что может вызвать глазные инфекции.
Кстати, еще одно
«Энергичное трение глаз пальцами во время снятия макияжа с помощью воды приводит к выпадению ресниц», — приходят к выводу авторы исследования.