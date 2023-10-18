Психолог Шахов рассказал о четырех вещах, которые делают только любящие мужчины

«Мужчины часто не любят слушать, так как считают своим долгом решить проблему или даже воспринимают женские жалобы как упрек в свой адрес, — говорит психолог. — Но женщина не обвиняет мужчину, она просто говорит о том, что чувствует. Важно внимательно выслушать, выдержать паузу, обнять и сказать: „Все будет хорошо“. Выслушать женщину — означает дать ей ощущение, что ее любят».