Психолог Шахов рассказал о четырех вещах, которые делают только любящие мужчины

Если мужчина может и способен выразить любовь словами, то лучше так и сделать. Но одни слова, не подкрепленные поступками, не будут иметь значения.
Психолог назвал способы доказать свои чувства к женщине.
«Эмоциональное состояние женщины похоже на море. Иногда ее захлестывают сомнения, как волна накатывает на берег, — объясняет психолог Александр Шахов. — Она спрашивает: „Ты меня любишь?“ И мужчина должен быть как скала, которая встретит волну и развеет сомнения своими поступками».
Четыре способа показать свою любовь
1. Выполнять обещания
Женщины чувствительны к неопределенности. И мужчине стоит избегать ее в поступках. Если мужчина дал слово и не сдержал его, женщина испытывает тревогу. Она не понимает, стоит ли надеяться на него. Невыполненное обещание может говорить женщине о том, что отношения испортились и мужчина разлюбил ее.
«Женщина хочет видеть рядом надежного мужчину, и выполнение обещаний как раз сигнал определенности», — объясняет психолог.
2. Оказывать знаки внимания
Небольшие подарочки, цветы, приглашение в ресторан, сувениры на памятные даты — все это убедит женщину, что она не одинока, ее не забывают. Возможно, мужчине «пучок растений» покажется неважным — разве он что-то может сказать о любви? Но дело не в букете, дело во внимании.
«Знаки внимания показывают женщине, что она по-прежнему любима и ценна», — говорит Александр Шахов. По мнению психолога, иногда для этого достаточно даже сообщения с работы: «Буду дома в 7 вечера» или «Сейчас я занят, обязательно перезвоню тебе позже».
3. Обнимать
Как правило, женщины более тактильны, чем мужчины. К тому же мужчины воспринимают прикосновения по-другому — скорее, с сексуальным подтекстом. А женщины видят в этом источник эмоционального контакта.
«Поэтому прикосновения дарят женщине ощущение близости, и они должны быть в первую очередь приятны именно ей, — поясняет эксперт. — Объятия — универсальный язык любви, который покажет женщине, что ее любят и ценят».
4. Выслушать
Женщины переживают много эмоций — больше, чем мужчины. И во время всплеска чувств, излишнего волнения женщина всегда ждет эмоциональную поддержку. Нужно, чтобы мужчина ее выслушал. Не говорил, не советовал, не ругал, а просто слушал, не перебивая и не отвлекаясь на телефон или телевизор.
«Мужчины часто не любят слушать, так как считают своим долгом решить проблему или даже воспринимают женские жалобы как упрек в свой адрес, — говорит психолог. — Но женщина не обвиняет мужчину, она просто говорит о том, что чувствует. Важно внимательно выслушать, выдержать паузу, обнять и сказать: „Все будет хорошо“. Выслушать женщину — означает дать ей ощущение, что ее любят».