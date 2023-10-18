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Психолог Шахов рассказал о четырех вещах, которые делают только любящие мужчины

Слова «Я тебя люблю» нужно подкреплять. Психолог рассказал о четырех способах, как еще мужчина может выразить свои чувства к женщине.

18 октября 20231
любовь слова действия
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iStockphoto

Если мужчина может и способен выразить любовь словами, то лучше так и сделать. Но одни слова, не подкрепленные поступками, не будут иметь значения.

Психолог назвал способы доказать свои чувства к женщине. 

Психология

социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям

«Эмоциональное состояние женщины похоже на море. Иногда ее захлестывают сомнения, как волна накатывает на берег, — объясняет психолог Александр Шахов. — Она спрашивает: „Ты меня любишь?“ И мужчина должен быть как скала, которая встретит волну и развеет сомнения своими поступками».

Четыре способа показать свою любовь

1. Выполнять обещания

Женщины чувствительны к неопределенности. И мужчине стоит избегать ее в поступках. Если мужчина дал слово и не сдержал его, женщина испытывает тревогу. Она не понимает, стоит ли надеяться на него. Невыполненное обещание может говорить женщине о том, что отношения испортились и мужчина разлюбил ее.

«Женщина хочет видеть рядом надежного мужчину, и выполнение обещаний как раз сигнал определенности», — объясняет психолог. 

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2. Оказывать знаки внимания

Небольшие подарочки, цветы, приглашение в ресторан, сувениры на памятные даты — все это убедит женщину, что она не одинока, ее не забывают. Возможно, мужчине «пучок растений» покажется неважным — разве он что-то может сказать о любви? Но дело не в букете, дело во внимании.

«Знаки внимания показывают женщине, что она по-прежнему любима и ценна», — говорит Александр Шахов. По мнению психолога, иногда для этого достаточно даже сообщения с работы: «Буду дома в 7 вечера» или «Сейчас я занят, обязательно перезвоню тебе позже».

3. Обнимать

Как правило, женщины более тактильны, чем мужчины. К тому же мужчины воспринимают прикосновения по-другому — скорее, с сексуальным подтекстом. А женщины видят в этом источник эмоционального контакта. 

«Поэтому прикосновения дарят женщине ощущение близости, и они должны быть в первую очередь приятны именно ей, — поясняет эксперт. — Объятия — универсальный язык любви, который покажет женщине, что ее любят и ценят». 

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4. Выслушать

Женщины переживают много эмоций — больше, чем мужчины. И во время всплеска чувств, излишнего волнения женщина всегда ждет эмоциональную поддержку. Нужно, чтобы мужчина ее выслушал. Не говорил, не советовал, не ругал, а просто слушал,  не перебивая и не отвлекаясь на телефон или телевизор. 

«Мужчины часто не любят слушать, так как считают своим долгом решить проблему или даже воспринимают женские жалобы как упрек в свой адрес, — говорит психолог. — Но женщина не обвиняет мужчину, она просто говорит о том, что чувствует. Важно внимательно выслушать, выдержать паузу, обнять и сказать: „Все будет хорошо“. Выслушать женщину — означает дать ей ощущение, что ее любят».

Автор текста:Анна Майская
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