Психолог Рубцова рассказала о симптомах синдрома годовщины

Синдром годовщины известен тем, кто когда-то переживал горе, чью-то смерть, аварию и катастрофу. Он «накрывает» человека за пару недель до страшной даты и продолжает действовать еще две недели после — будто случившееся год назад возвращается во всех переживаниях и ощущениях.

Что важно знать о синдроме годовщины, зачем он нужен психике, у кого его может и не быть и какими неочевидными симптомами он проявляется, объяснила психолог.