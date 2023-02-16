Психолог Рубцова рассказала о симптомах синдрома годовщины

Синдром годовщины известен тем, кто когда-то переживал горе, чью-то смерть, аварию и катастрофу. Он «накрывает» человека за пару недель до страшной даты и продолжает действовать еще две недели после — будто случившееся год назад возвращается во всех переживаниях и ощущениях.
Что важно знать о синдроме годовщины, зачем он нужен психике, у кого его может и не быть и какими неочевидными симптомами он проявляется, объяснила психолог.
Отложите судьбоносные решения
— Синдром годовщины — это комплексное ощущение, «память тела».
Нервная система заново проигрывает то, что пережила при похожих обстоятельствах в похожее время года, —
Явные признаки синдрома годовщины
• Мучают плохие предчувствия, тревога, ожидание чего-то плохого, что может случиться с близкими или с вами лично.
• Усиливается раздражительность — вы срываетесь на близких, устраиваете большие скандалы и истерики на ровном месте, пытаетесь найти виноватых.
• Появляются апатия и непроходящая лень, не хочется работать, делать рутинные домашние дела. Есть ощущение, что «тело как деревянное», все валится из рук, голова работает плохо, все забывается и путается, нападает дикий жор или наоборот — пропадает чувство голода.
• Вы можете неожиданно и сильно расплакаться. Это и хорошо — так вы оплакиваете то, что случилось.
Неочевидные симптомы синдрома годовщины
• Острое желание сделать хоть что-нибудь, чего еще месяц назад не планировалось — уехать, уволиться, все бросить, купить что-то очень дорогое и так далее… Важно не делать ничего, что может ухудшить ваше финансовое положение или навредить репутации, уточняет психолог.
• Синдром годовщины может проявиться ослабленным иммунитетом, недугом, болезнью — обострением хронического заболевания, например, гриппом или ковидом, аллергией, всем, что связано со слизистыми — они страдают первыми. Важно быть бережными к себе.
Как пережить синдром годовщины
— Делать ничего не надо, синдром годовщины — это неприятно, но нормально, — объясняет Анастасия Рубцова. — Он нужен психике, чтобы перепрожить прошлогодние яркие эмоции в более безопасных условиях. Голове нужно еще раз сказать себе: «Это произошло». Потом еще раз сказать: «Да-да, точно произошло!» А потом порыдать… И продолжать заниматься тем, что мы хорошо умеем, — адаптироваться к реальности. И строить, строить, строить планы на будущее.