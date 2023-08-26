Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Психолог Лабовский объяснил, как не повторить семейный сценарий жизни

Слова, которые родители говорят нам в детстве, могут влиять на взрослую жизнь самым неожиданным образом. Узнайте, как избавиться от этого влияния.

26 августа 20233
Психолог Лабовский объяснил, как не повторить семейный сценарий жизни
Источник:
iStockphoto.com

Любой нормальный родитель желает для своего ребенка лучшего. К сожалению, никто из нас не идеален, и потому мамы и папы могут совершить множество ошибок в воспитании. Осознавать эти ошибки уже подросшим детям нужно не для того, чтобы винить родителей во всех грехах, а для того, чтобы строить жизнь не по семейному сценарию.

Подробнее об этом в своем телеграм-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

Что такое вообще «семейный сценарий», о котором так часто говорят психологи? Теорию о сценариях выдвинул известный американский психолог Эрик Берн. Он же написал книгу «Игры, в которые играют люди». По мнению Берна, каждый из нас еще в детстве из семьи получает некоторые представления о себе, а также о том, какое поведение нормально, как надо жить и чего делать не стоит. Именно эти стратегии психоаналитик и называл «сценариями».

Читайте также

Лабковский перечислил три распространенных родительских сценария.

  • «Не высовывайся». Иногда мама и папа с раннего детства транслируют ребенку идею, что быть ярким — неправильно и опасно. Будешь выделяться — тебя обидят, заметят и позавидуют, поставят на место. После такого воспитания люди нередко бояться проявлять себя.

  • «Не чувствуй». Этот сценарий родители часто закладывают неосознанно. И речь даже не всегда о запрете на проявление эмоций. Порой старшие говорят слова, которые заставляют ребенка не верить себе и собственным ощущениям. Например, мама говорит: «Там холодно, надень свитер!», «Тебе не больно, не плачь». В итоге ребенок отключается от своих чувств и вынужден ориентироваться на чужое мнение, что сказывается на его поведении во взрослой жизни.

  • «Не думай». Маленькие дети склонны изучать мир и задавать много вопросов. Когда родители устают от этого, они могут бросать фразы в духе: «Тебе не нужно об этом думать, ты слишком мал». Если повторять подобное часто, ребенок начнет меньше думать своей головой. А потом вырастет и будет считать, что «начальству лучше знать, а я — человек маленький».

Читайте также

Конечно, это не значит, что родители — монстры, ужасные люди, которые только и думали, как испортить вам жизнь. Они справлялись со своей ролью как могли. Однако во взрослом возрасте вы можете самостоятельно работать над своим ментальным здоровьем, в том числе и с помощью психологии.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Психология