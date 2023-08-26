Психолог Лабовский объяснил, как не повторить семейный сценарий жизни

Любой нормальный родитель желает для своего ребенка лучшего. К сожалению, никто из нас не идеален, и потому мамы и папы могут совершить множество ошибок в воспитании. Осознавать эти ошибки уже подросшим детям нужно не для того, чтобы винить родителей во всех грехах, а для того, чтобы строить жизнь не по семейному сценарию.
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Что такое вообще «семейный сценарий», о котором так часто говорят психологи? Теорию о сценариях выдвинул известный американский психолог Эрик Берн. Он же написал книгу «Игры, в которые играют люди». По мнению Берна, каждый из нас еще в детстве из семьи получает некоторые представления о себе, а также о том, какое поведение нормально, как надо жить и чего делать не стоит. Именно эти стратегии психоаналитик и называл «сценариями».
Лабковский перечислил три распространенных родительских сценария.
«Не высовывайся». Иногда мама и папа с раннего детства транслируют ребенку идею, что быть ярким — неправильно и опасно. Будешь выделяться — тебя обидят, заметят и позавидуют, поставят на место. После такого воспитания люди нередко бояться проявлять себя.
«Не чувствуй». Этот сценарий родители часто закладывают неосознанно. И речь даже не всегда о запрете на проявление эмоций. Порой старшие говорят слова, которые заставляют ребенка не верить себе и собственным ощущениям. Например, мама говорит: «Там холодно, надень свитер!», «Тебе не больно, не плачь». В итоге ребенок отключается от своих чувств и вынужден ориентироваться на чужое мнение, что сказывается на его поведении во взрослой жизни.
«Не думай». Маленькие дети склонны изучать мир и задавать много вопросов. Когда родители устают от этого, они могут бросать фразы в духе: «Тебе не нужно об этом думать, ты слишком мал». Если повторять подобное часто, ребенок начнет меньше думать своей головой. А потом вырастет и будет считать, что «начальству лучше знать, а я — человек маленький».
Конечно, это не значит, что родители — монстры, ужасные люди, которые только и думали, как испортить вам жизнь. Они справлялись со своей ролью как могли. Однако во взрослом возрасте вы можете самостоятельно работать над своим ментальным здоровьем, в том числе и с помощью психологии.