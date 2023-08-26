Психолог Лабовский объяснил, как не повторить семейный сценарий жизни

«Не высовывайся». Иногда мама и папа с раннего детства транслируют ребенку идею, что быть ярким — неправильно и опасно. Будешь выделяться — тебя обидят, заметят и позавидуют, поставят на место. После такого воспитания люди нередко бояться проявлять себя.

«Не чувствуй». Этот сценарий родители часто закладывают неосознанно. И речь даже не всегда о запрете на проявление эмоций. Порой старшие говорят слова, которые заставляют ребенка не верить себе и собственным ощущениям. Например, мама говорит: «Там холодно, надень свитер!», «Тебе не больно, не плачь». В итоге ребенок отключается от своих чувств и вынужден ориентироваться на чужое мнение, что сказывается на его поведении во взрослой жизни.