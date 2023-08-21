Психолог Лабковский объяснил, почему наш язык бежит впереди головы

Умом мы, как правило, все понимаем. Осознаем, что не стоит хамить коллегам, звонить бывшим, на эмоциях говорить несправедливые и жестокие слова. Однако почему-то на деле удержать свой язык получается далеко не всегда.
Почему же так происходит даже у неглупых людей? Об этом в своем
Многим людям, порой практически всем нам, бывает трудно промолчать в нужный момент или сформулировать свои мысли грамотно. Почему так происходит? Во многом, отмечает эксперт, виноваты наши эмоции. Рациональная часть в нас нередко вступает в спор с эмоциональной. И у людей, которые постоянно не разрешают себе быть самими собой, рано или поздно происходит взрыв.
Как поясняет Лабковский, туго натянутая резина обязательно однажды порвется.
Достичь баланса поможет психология. Терапия позволяет обрести возможность выбирать, когда дать волю чувствам, а когда лучше держать себя в руках.
Почему нельзя держать все в себе
Почему постоянно накапливать в себе недовольство и молчать может быть очень опасно? Как отмечает психолог Валерий Гут, плохих эмоций вообще нет, каждая из них призвана сообщить нам о чем-то. Например, гнев и ярость — защитные реакции организма. Они демонстрируют, что наши личные границы были нарушены. Если человек привык на постоянной основе подавлять свои чувства, у него могут проявиться симптомы аутоагрессии, то есть агрессии, направленной на себя. Такой человек может также начать проявлять пассивную агрессию к окружающим, у него может развиться депрессия. Кроме того, самооценка у тех, кто привык постоянно подавлять свои эмоции, может упасть. Наконец, однажды вы все равно взорветесь, и злость найдет выход — возможно, в самый неподходящий момент.
Это не значит, что теперь нужно орать на всех подряд по любому поводу. Нужно уметь грамотно распознавать, что именно вы сейчас чувствуете и откуда появились такие ощущения. Не менее важно научиться правильно справляться со стрессом и грамотно проживать свои эмоции. Подробнее о том, как это делать, можно узнать ЗДЕСЬ.