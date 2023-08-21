Психолог Лабковский объяснил, почему наш язык бежит впереди головы

Почему постоянно накапливать в себе недовольство и молчать может быть очень опасно? Как отмечает психолог Валерий Гут, плохих эмоций вообще нет, каждая из них призвана сообщить нам о чем-то. Например, гнев и ярость — защитные реакции организма. Они демонстрируют, что наши личные границы были нарушены. Если человек привык на постоянной основе подавлять свои чувства, у него могут проявиться симптомы аутоагрессии, то есть агрессии, направленной на себя. Такой человек может также начать проявлять пассивную агрессию к окружающим, у него может развиться депрессия. Кроме того, самооценка у тех, кто привык постоянно подавлять свои эмоции, может упасть . Наконец, однажды вы все равно взорветесь, и злость найдет выход — возможно, в самый неподходящий момент.